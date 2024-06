Tower of God saison 2 : date de sortie, trailer, intrigue…

La saison 2 de Tower of God est certainement l’un des animes les plus attendus de l’année, les fans étant plus qu’impatients de retrouver Bam alors qu’il continue de s’aventurer dans la fameuse Tour.

Suite à ses débuts en avril 2020, Tower of God a rapidement su séduire les fans d’animes, qui se sont laissé transporter par le récit de Bam (ou Baam), un jeune garçon qui va partir à la recherche de son amie Rachel, partie dans une mystérieuse Tour. Depuis la fin de la première saison, le public attend avec impatience la suite de l’adaptation animée du désormais célèbre manhwa de SIU, produite par Telecom Animation Film.

Et après avoir pris leur mal en patience pendant 4 ans, il semblerait que l’attente arrive enfin à son terme, puisque la nouvelle saison de Tower of God doit sortir cet été. Les fans ont notamment eu droit à quelques aperçus inédits grâce à divers visuels et bandes-annonces, afin de découvrir ce qui nous attend dans la suite. Voici donc tout ce que vous devez savoir sur la saison 2 de l’anime Tower of God.

Les épisodes 1 et 2 de la saison 2 de Tower of God seront diffusés le samedi 6 juillet 2024 à l’Anime Expo 2024. La saison fera ses débuts le même mois, soit en juillet 2024. Cela a été révélé en novembre 2023, et jusqu’à présent, il n’y a eu aucun retard d’annoncé.

Les nouveaux épisodes étaient en production depuis 2020, les fans attendaient donc depuis quelques années. Ainsi, la sortie des deux premiers épisodes apparaît ainsi comme une excellente nouvelle. Nous attendons toujours une date exacte pour la saison complète.

Bande-annonce de la saison 2 de Tower of God

La première bande-annonce de la saison 2 de Tower of God est sortie en août 2022. Elle contient près de deux minutes de nouvelles images, préparant la prochaine épreuve du 25e Bam avec Rachel.

En février 2024, nous avons eu droit à un autre teaser, présenté par Taichi Ichikawa, le doubleur de Bam, lors de l’IGN Fan Fest. Celui-ci se termine par un court aperçu de la nouvelle saison qui ne dure qu’une quinzaine de secondes, mais Taichi a tout de même confirmé certains détails concernant l’histoire, comme un saut dans le temps, et qu’il s’agit de l’adaptation de l’arc Le Retour du Prince.

Nous avons eu une autre bande-annonce de 30 secondes en juin 2024. Quelques courts extraits y sont inclus, mais peu de choses au-delà de ce qui avait déjà été révélé.

Intrigue de la saison 2 de Tower of God

La saison 2 de Tower of God couvrira donc l’arc Le Retour du Prince du manhwa. Cela se passe six ans après la conclusion de la première saison, et suit un nouveau protagoniste, Ja Wangnan, un autre jeune homme avec des plans pour conquérir la Tour.

Bam et Rachel sont toujours là, mais ils ne sont pas aussi présents. Un autre héros mystérieux, Jyu Viole Grace, est également présent – pas de spoilers ici, mais les destins de tout le monde sont plus entrelacés qu’ils ne le pensent.

Est-ce que la saison 2 de Tower of God sera sur Crunchyroll ?

Oui, lorsque la saison 2 de Tower of God sortira, elle sera disponible sur Crunchyroll. C’est la même plateforme que pour la première saison, et en tant que plus grand distributeur dédié à l’anime, c’est toujours un choix sûr.

En attendant, vous pouvez également consulter nos guides sur les suites tant attendues d’autres animes très populaires, comme par exemple la saison 2 de Solo Leveling, mais aussi la saison 3 de Spy x Family ou encore la saison 3 de Jujutsu Kaisen.