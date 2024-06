My Hero Academia Saison 7 Épisode 9 : date de sortie, images et spoilers

Maintenant que le combat entre les frères Todoroki est terminé, l’arc de la Bataille Finale va se tourner vers un autre affrontement attendu par beaucoup, avec Endeavor et Hawks faisant face à All For One.

Dans l’épisode précédent, les fans de My Hero Academia ont assisté à la fin du combat opposant Shoto Todoroki et son frère Toya, plus connu sous le nom de Crématorium (ou Dabi en VO). Nous avons ainsi pu en apprendre plus sur le passé de ce dernier et sur la manière dont il s’est laissé consumer par sa haine. Pour vaincre les flammes de son grand-frère, Shoto a dévoilé de nouvelles techniques, qui mélangent la chaleur et le froid de son Alter Glace et Feu.

Grâce à l’une d’entre elles, baptisée “Tsunami arctique”, Shoto est ainsi parvenu à terrasser Crématorium, marquant ainsi la fin de ce combat fratricide et une première victoire pour les super-héros. Mais les super-vilains sont loin d’avoir dit leur dernier mot, puisqu’un autre combat titanesque attendu par beaucoup va bientôt débuter, alors que l’antagoniste principal de l’œuvre s’apprête lui aussi à passer à l’action dans l’épisode 9 de la saison 7 de My Hero Academia.

L’épisode 9 de la saison 7 de My Hero Academia sortira le 29 juin 2024 sur Crunchyroll. Il sera disponible en version sous-titrée à partir de 11h30 sur la plateforme de streaming.

Premières images et spoilers de l’épisode 9 de la saison 7 de My Hero Academia

Intitulé “EXTRAS”, le prochain épisode de l’anime My Hero Academia va montrer le début du combat opposant d’un côté Endeavor et Hawks, et de l’autre All For One.

Le site officiel de l’anime présente l’épisode 9 de la manière suivante : “Shoto Todoroki a arrêté Dabi avec sa technique ‘Tsunami arctique’. Cette nouvelle donne du courage aux héros qui combattent partout. Ensuite, leur père Endeavor, accompagné de Hawks, se lance dans un affrontement contre le redoutable All For One !”

Alors que Shoto l’a emporté face à Crématorium, les super-héros n’auront pas le temps de profiter de leur victoire à Kamino car ailleurs, la bataille continue de faire rage. C’est tout particulièrement le cas à la villa du Mont Gunga, où Endeavor et Hawks, qui sont respectivement les N°1 et N°2 des Héros Pros, doivent faire face à All For One, le fondateur de l’Alliance des super-vilains et l’antagoniste majeur du récit.

Il s’agit là d’un combat attendu par de nombreux fans du manga, et qui est même considéré par certains comme l’un des meilleurs moments de l’histoire. C’est pourquoi beaucoup étaient impatients de voir cet affrontement être adapté en anime. Reste à voir si Bones aura réussi à répondre aux attentes des fans, même le studio nippon a déjà montré à maintes reprises qu’il n’avait plus rien à prouver en matière d’animation.

