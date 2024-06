My Hero Academia Saison 7 Épisode 6 : date de sortie, images et spoilers

Après l’arc Star and Stripe et celui du Traître de Yuei, c’est au tour de l’arc de la Bataille Finale de faire ses grands débuts dans la nouvelle saison de l’anime My Hero Academia. Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’épisode 6 de la saison 7.

Dans l’épisode précédent, les fans de My Hero Academia ont pu voir tous les personnages principaux alors que l’heure de l’ultime bataille se rapproche. D’un côté, les super-vilains se préparent à lancer une grande offensive, avec Tomura Shigaraki qui n’est plus qu’à quelques jours de son grand retour. Et de l’autre, les super-héros ont également mis en place une stratégie, les élèves de la Seconde A ayant notamment quitté Yuei pour s’installer dans une nouvelle base, à savoir la forteresse provisoire Troie.

Mais la confrontation finale pourrait bien arriver plus tôt que prévu, car lorsque Deku et Yuga Aoyama se sont retrouvés en privé, ce dernier a révélé ce qu’il pense être le but ultime d’All For One. C’est à ce moment-là que le grand méchant a fait son apparition. Et alors qu’on pensait qu’Aoyama avait une nouvelle fois trahi son ami, les fans ont découvert qu’il avait en réalité prévu de se rebeller contre All For One, surprenant autant le public que l’antagoniste.

Mais bien qu’il soit déterminé à résister à All For One, ce dernier n’accorde que peu d’importance au piège que les jeunes héros lui ont tendu, souhaitant profiter du fait que le One For All soit à portée de main. Il va ainsi utiliser son Alter de Téléportation pour faire apparaître tous les membres de l’Alliance des super-vilains. En réponse à cela, Black Mist et ses portails vont permettre à tous les super-héros de faire également leur apparition, annonçant ainsi les prémices de la tant attendue Bataille Finale dans le prochain épisode. Voici donc tout ce qu’on sait sur l’épisode 6 de la saison 7 de My Hero Academia.

L’épisode 6 de la saison 7 de My Hero Academia sortira le 8 juin 2024 sur Crunchyroll. Il sera disponible en version sous-titrée à partir de 11h30 sur la plateforme de streaming.

Premières images et spoilers de l’épisode 6 de la saison 7 de My Hero Academia

Intitulé “DIVISION”, le prochain épisode de l’anime My Hero Academia va donc officiellement marquer les débuts de l’arc de la Bataille Finale et de l’affrontement opposant All For One, Shigaraki et tous autres les super-vilains face à Deku, les élèves de la Seconde A et les Héros Pros.

Le site officiel de l’anime présente l’épisode 6 de la manière suivante : “Enfin, le moment de la confrontation entre les héros et les vilains est arrivé ! Avec un plan élaboré par All Might et Aizawa, les combats commencent dans tout le Japon ! Pendant ce temps, quel pouvoir montrera Shigaraki, qui a été transporté dans le ‘Cercueil Céleste’…!?”

Alors qu’All For One pensait avoir coincé Deku et qu’il pourrait facilement mettre la main sur le One For All, l’antagoniste va vite se rendre compte que son plan va être mis à mal par la rébellion d’Aoyama, mais aussi et surtout par l’arrivée de Black Mist et de son Alter Création de portails. Les héros vont ainsi renverser la tendance, divisant les méchants afin de les isoler et ainsi mieux les affronter.

Mais cela sera-t-il suffisant pour leur faire face, et surtout pour contenir la puissance de Shigaraki et All For One ? Pour le savoir, il faudra regarder la suite de l’anime My Hero Academia !

