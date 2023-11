Shundo ou Obscur : Un joueur Pokémon Go face à un choix crucial avec Sulfura

Un joueur de Pokémon Go qui a réussi à capturer un Sulfura shiny lors d’un Raid Obscur s’est tourné vers la communauté pour demander conseil sur le fait de le Purifier ou non, ce qui a donné lieu à un débat entre les partisans des Shundos et des Pokémon Obscurs.

Capturer un shiny est important dans Pokémon Go, tout comme attraper un monstre de poche avec des IV parfaits, un Légendaire ou un Pokémon Obscur. La quête du Pokémon idéal – voire “parfait” – est un défi et peut impliquer des décisions difficiles.

Un exemple est le dilemme auquel a été confronté un utilisateur de Reddit qui a partagé une capture d’écran du Sulfura Obscur shiny qu’il a capturé.

Le Pokémon, qui se vante d’avoir des IV presque parfaits, a suscité un débat au sein de la communauté de Pokémon Go alors qu’ils discutent si le joueur devrait Purifier Sulfura pour obtenir le Shundo ou le laisser tel quel pour conserver le bonus de dégâts Obscur.

La plupart des joueurs de Pokémon Go disent que les dégâts Obscurs sont meilleurs qu’un Shundo

La conversation a commencé lorsque l’utilisateur Reddit Altruistic_Fun9774 a partagé son dilemme dans un post intitulé “Je ne peux toujours pas décider si je dois purifier pour le SHUNDO ou le garder tel quel pour les dégâts obscurs.”

D’un côté, avoir un Shundo est très important, surtout s’il s’agit d’un Légendaire. Néanmoins, les Pokémon Obscurs sont également assez rares, car ils sont exclusifs aux Raids Obscurs qui tournent.

Les joueurs peuvent améliorer les IV d’un Pokémon Obscur en le Purifiant – ce qui, dans ce cas, transformerait Sulfura en Shundo. Cela rend la Purification évidente pour les collectionneurs de Shundo, mais puisque le processus ne peut être inversé, le joueur doit savoir ce qu’il veut avant de s’engager.

Il y a aussi des considérations de combat ici. Alors qu’un Pokémon avec des IV parfaits a évidemment plus de chances de gagner qu’un avec des statistiques inférieures, les Pokémon Obscurs rendent les choses un peu plus compliquées. Ils bénéficient d’un boost de dégâts avec les attaques rapides et les attaques chargées, mais ils subissent aussi plus de dégâts lorsqu’ils sont touchés.

En supposant que le joueur veuille utiliser ce Sulfura pour les Raids, la plupart s’accordent à dire que le garder comme Pokémon Obscur pour les dégâts supplémentaires est la meilleure option. “Les Obscurs ont effectivement le même rendement en dégâts total, mais ils infligent ces dégâts beaucoup plus rapidement,” explique un joueur.

Pour beaucoup, cependant, le fait que ce joueur possède déjà un Sulfura Obscur shiny est une raison suffisante pour le garder tel quel. Comme le dit le commentaire le plus populaire, “L’Obscur est plus cool.”

Peut-être que le meilleur conseil est venu de razorKazer, qui a donné à l’afficheur original un conseil simple et positif : “Fais ce qui te fait le plus sourire.”

