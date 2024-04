Un débutant dans Pokémon Go attrape son premier Shiny surpuissant

The Pokémon Company

Certains dresseurs passent des années avant de rencontrer leur premier Shundo, tandis que d’autres attendent encore à ce jour. Cependant, un joueur de Pokémon Go a eu beaucoup de chance au début de son aventure et a réalisé une capture assez impressionnante.

Les Shundos sont largement considérés comme les meilleures captures possibles dans Pokémon Go. Ces rencontres rares ne sont pas seulement Shiny, mais ont également des IVs parfaits, ce qui signifie que leurs statistiques et leur Puissance de Combat sont aussi élevées que possible pour leur niveau respectif.

Beaucoup de joueurs se retrouvent à attendre plusieurs années avant d’en rencontrer un, mais ce dresseur chanceux n’a pas eu à attendre longtemps du tout. Il a partagé cet exploit sur Reddit en se vantant : “J’ai commencé à jouer la semaine dernière et je viens de capturer un shundo !”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il a ensuite révélé que la capture était un Draby Shiny, 4* avant d’admettre, “Mes amis disent qu‘ils ont jamais vu quelqu’un capturer un shundo aussi tôt donc je suppose que j’ai juste vraiment de la chance !”

La chance incroyable de cette personne n’est pas passée inaperçue avec un joueur qui n’avait pas eu autant de chance en commentant, “Bien joué. Je joue depuis 2016 et j’attends toujours un shundo.“

D’autres ont rapporté des expériences similaires en répondant, “J’attends toujours un hundo 6 ans plus tard… RIP tous les bons IVs que nous avons capturés avant que les évaluations existent,” ainsi que, “Je suis à 25 000 Pokémon capturés et toujours pas de shundo. La RNG t’a béni plus que tu ne le sais.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Comme ce Draby a été rencontré pendant la Journée Communauté de Draby, les chances de trouver un Draby Shiny étaient augmentées à 1 sur 25. Cependant, les Pokémon avec des IVs parfaits sont toujours rares, ce qui signifie qu’un Draby Shundo reste une capture spectaculaire même en tenant compte de ces chances améliorées.