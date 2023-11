La patience paie : 5 ans pour capturer un Shundo mythique dans Pokémon Go

Après cinq années sans succès, un dresseur de Pokémon Go a finalement réussi à capturer son tout premier shiny parfait, et il s’est avéré être un Mythique d’événement à durée limitée que très peu de joueurs possèdent.

Les shiny parfaits sont certains des Pokémon les plus convoités dans Pokémon Go. Ces captures rares sont des shiny, arborant une coloration unique et rare, et ont des IV parfaits, ce qui les rend particulièrement puissants.

Bien que tout shiny parfait soit impressionnant en raison de leur rareté, certains sont particulièrement remarquables avec seulement un nombre restreint de dresseurs ayant même la possibilité de les capturer.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Peut-être que par-dessus tout, les shiny parfaits les plus rares sont les Pokémon Mythiques, des êtres extrêmement rares qui ne peuvent généralement être capturés dans Pokémon Go que via les missions d’Étude de terrain et les Combats de Raids.

Le premier shiny parfait du dresseur dans Pokémon Go est un mythique super rare

Partageant la capture rare sur Reddit, un joueur de Pokémon Go a posté : “Après 5 ans, j’ai obtenu mon tout premier shiny parfait.”

Était jointe une image d’un Genesect shiny avec des IV parfaits, une rencontre extrêmement rare qui nécessite une chance extraordinaire.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Genesect ne peut être rencontré que lors de Raids et le taux de rencontre d’un shiny parfait pour les Pokémon de raids légendaires est estimé à 1 sur 4 320. Chaque Combat de Raid consommant un Pass de Raid, il n’y a pas de méthode pratique pour accumuler des shiny parfaits de raid pour la plupart des joueurs.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

D’autres ont rapidement félicité le dresseur chanceux pour sa capture en répondant “C’est incroyable !!! Félicitations”, et “Félicitations ! Bien joué ! Non seulement un shiny parfait mais un mythique. Un mythishiny ?”

Tout en étant heureux pour le posteur original, certains ne pouvaient pas cacher leur envie avec des commentaires incluant “Oh mon dieu félicitations !!!! Trop cool ! J’en veux tellement un”, et “Je suis tellement jaloux.”

Le Genesect avec Module Aqua était disponible en tant que Pokémon vedette dans les Raids 5 étoiles du 2 au 9 novembre, avant d’être remplacé par Viridium. Ceux qui souhaitent capturer leur propre cyber-insecte rouge devront attendre que le Pokémon Paléozoïque soit à nouveau en vedette dans les Combats de Raids.

L’article continue après la publicité