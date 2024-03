Un joueur de Pokémon Go stupéfait par la capture d’un shiny extrêmement rare

Un joueur chanceux de Pokémon Go a battu des probabilités incroyablement rares, capturant un Flamiaou “shnundo” rare pendant la Journée Communauté le 16 mars.

Les événements de Journées Communauté de Pokémon Go sont très appréciés par les fans du jeu et il y a de nombreuses raisons de les apprécier. Les joueurs adorent l’occasion de voir tant de dresseurs dans leur communauté et bien sûr, ils aiment le taux de capture boosté fourni pour la durée de l’événement.

Les Journées Communauté sont le moment parfait pour les joueurs de capturer des shiny rares, des Pokémon avec des statistiques parfaites, et d’autres types de Pokémon rares moins communs aussi.

Un shiny incroyablement rare capturé par un joueur de Pokémon Go

C’est ainsi qu’un joueur a eu énormément de chance pendant la récente Journée Communauté de Flamiaou, capturant une des versions les plus rares du Pokémon qu’il aurait pu attraper — un “shnundo” ou Shiny Nundo.

Le joueur a posté sa capture sur Reddit, initialement déçu par les zéro statistiques de son Flamiaou shiny. Cependant, d’autres ont vite fait de lui faire savoir à quel point sa capture était vraiment chanceuse.

“Tu as le très insaisissable shnundo,” a souligné un commentateur. Un autre a été d’accord, “C’est plus rare qu’un shundo. Félicitations !”

Les shnundos sont des Pokémon shiny avec des statistiques parfaites à zéro et c’est une capture extrêmement rare, même pendant les jours d’événement communautaire.

“Objet de collection très, très, très rare,” a informé un joueur l’OP (posteur original). Alors qu’un autre a dit être “légitimement jaloux,” soulignant que les “zéros parfaits” étaient “un super Pokémon à collectionner.”

Flamiaou et sa version shiny étaient au centre de l’événement de Journée Communauté de Pokémon Go en mars. Le OP a fait un post de suivi, disant qu’il était heureux d’apprendre ce retournement de situation, bien qu’il ait révélé qu’il avait toujours l’intention de garder son Flamiaou de toute façon.

Les joueurs cherchant à capturer leur propre shnundo peuvent tenter leur chance pendant les prochains événements de Journées Communauté le 7 et 20 avril.