Les joueurs de Pokémon Go déçus par la qualité décroissante des récompenses de Phase d’Étude

Les fans de Pokémon Go sont mécontents des récompenses de Phase d’Étude obtenues après avoir complété sept missions d’Étude de terrain.

Un utilisateur sur le Reddit de Pokémon Go a exposé les raisons, car elles se sont progressivement dégradées avec le temps.

« Je me souviens, quand cela a été lancé, j’ai obtenu un Regirock et un Sulfura en récompenses pour avoir rempli le livre de tampons, » a écrit l’auteur, « Maintenant, après être revenu pendant un mois depuis début 2019, c’est juste… Littéralement que du Minidraco, jusqu’à aujourd’hui quand j’ai obtenu COUAFAREL. Vraiment ? Il est inutile ! Et aussi une récompense dans les recherches régulières je pense, donc c’est doublement dégoûtant et nul. »

« J’ai obtenu la plupart des oiseaux légendaires… notamment mon Ho-Oh shiny d’une hebdomadaire. Ça me manque, ces temps-là. » un utilisateur a regretté, tandis qu’un autre a écrit, « Pendant les SIX DERNIÈRES SEMAINES j’ai obtenu la récompense de 20 Poké Balls, mon petit ami a obtenu 2 Pass de Raid à distance ces derniers mois. Dire que je suis salé ne suffit pas à décrire ce que je ressens. »

« Pas assez de défis de recherche, trop de billets payants et nous devrions à nouveau avoir les récompenses légendaires de phase d’étude, pourquoi les Raids sont-ils le seul moyen pour cela, » a déclaré un utilisateur, « Au moins faites en sorte que si vous complétez un mois de récompenses de phase d’étude, donc 4 semaines de suite, récompensez-nous avec un légendaire aléatoire. »

Un utilisateur l’a parfaitement résumé, « Ma dernière récompense était un Moumouflon, ce qui est loin du Groudon shiny à 96% que j’avais obtenu il y a des années en tant que récompense de phase d’étude, ou de tous les autres légendaires qui étaient des récompenses. »

Ces plaintes ne sont pas exagérées, car des Pokémon comme les Oiseaux Légendaires, les Bêtes Légendaires, Ho-Oh et Lugia étaient des récompenses de Phase d’Étude en 2019.

De nos jours, les fans ont de la chance s’ils reçoivent un Passe de Raid à distance pour leur peine, mais ils recevront principalement des Poké Balls et des Pokémon communs, ce qui est à peine une récompense adéquate pour se connecter régulièrement au jeu et compléter des tâches.

