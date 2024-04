Les joueurs de Pokémon Go exigent le retour d’une fonctionnalité originale par Niantic

The Pokémon Company

La communauté de Pokémon Go a demandé à Niantic de remettre les écrans de chargement classiques de la version originale du jeu.

Les joueurs de Pokémon Go se remémorent souvent et expriment leur désir que Niantic ramène des fonctionnalités classiques et des Pokémon oubliés.

Une demande qui s’est avérée populaire, avec près de cinq mille votes positifs plus tard, venait du joueur de Pokémon Go ImBurntToast21. Il a partagé neuf écrans de chargement classiques des années passées en déclarant : “Les anciens écrans de chargement avaient juste un truc en plus.”

“Oh mec, le premier me rend tellement nostalgique,” a répondu un joueur. Ce sentiment a été partagé par beaucoup puisqu’il représentait le tout premier écran de chargement qui a été lancé avec le jeu mobile en 2016.

Divers dresseurs OG se sont manifestés pour se remémorer. “Tant de souvenirs. Merci, je me sens vieux maintenant”, a dit un joueur.

Cela inclut divers favoris des fans, comme ceux des célébrations du Nouvel An, mais, ce sont les écrans simplistes avec des Pokémon emblématiques qui manquent le plus.

Steelix était l’un d’entre eux : “J’aime que la vibe générale de sécurité que j’ai ressentie dans beaucoup d’entre eux était ‘Soyez conscient de votre environnement parce que vous pourriez tomber sur un Steelix ou quelque chose du genre’.”

D’autres ont commenté que “Ectoplasma reste un de mes favoris,” et que “celui de Léviator vit gratuitement dans ma tête depuis les premiers jours.”

Malgré un joueur déclarant : “c’est purement de la nostalgie pour les premiers jours. Ils ont tous l’air très mauvais comparés à tout ce qui est récent,” le consensus était que les écrans de chargement OG étaient “tellement meilleurs.”

Un joueur a répondu : “Ouais. Les modernes sont vraiment beaux, mais ceux qui montraient un dresseur avaient vraiment un truc en plus. Ça donnait une sensation à la Pokémon Snap d’être là avec le Pokémon, c’était tellement bien.”

“Ce sont des jours que nous avons pris pour acquis,” a dit un joueur, avec un autre ajoutant à propos de Niantic que “ils se soucient principalement de l’argent maintenant, ils n’écoutent jamais les joueurs et lancent juste des événements chaque semaine qui sont soit des répétitions soit juste des journées Pokémon poubelles que personne ne veut.”