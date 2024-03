Le dernier événement de Pokémon Go critiqué pour ses récompenses peu attrayantes

Les joueurs de Pokémon Go se sont sentis déçus par les récompenses des nouveaux défis des leaders de la Team GO Rocket.

Actuellement, les joueurs de Pokémon Go s’emploient à terminer toutes les tâches de recherche et les défis pour l’événement Monde Merveilleux : Offensive. Ce nouvel événement apporte de nouvelles récompenses, incluant à la fois Groudon Obscur et Mascaïman shiny.

Bien que Monde Merveilleux : Offensive propose une variété de nouveaux contenus pour les joueurs de Pokémon Go, certaines récompenses ont laissé la communauté sur sa faim.

Principalement, les nouvelles récompenses des leaders de la Team GO Rocket. En conséquence, les joueurs de Pokémon Go ont inondé Reddit, critiquant l’équipe de développement pour ces récompenses peu attrayantes.

Dans un nouveau fil sur Reddit, un joueur de Pokémon Go a écrit : « Ils doivent plaisanter… Pas un seul Pseudo-légendaire ? » L’auteur du post a ensuite ajouté : « Ok, Mackogneur Obscur est utile, mais il est déjà disponible auprès des Sbires normaux… »

Le fil, qui compte maintenant plus de 100 commentaires, est rempli de joueurs de Pokémon Go partageant un sentiment et une opinion similaires à ceux de l’auteur initial.

Un Redditeur a commenté : « Beurk. J’aurais honnêtement préféré des Pokémon plus rares ou peut-être des Pokémon régionaux de la part des leaders, pour donner à tout le monde une chance de tous les attraper, au lieu de dépenser des milliers de dollars pour voler vers l’Égypte ou la France, et pour que les gens n’aient pas à contourner les règles pour remplir leur Pokédex. »

Un autre joueur a ajouté : « C’est encore une rediffusion de quelque chose que nous avons déjà eu, et c’est actuellement en rotation avec les Sbires réguliers donc on peut toujours l’obtenir. Je pense que les gens espéraient quelque chose de nouveau, surtout avec un type sous-utilisé.

En ce moment, ils nous donnent une quantité folle de types dragon, sol et combat Obscurs. Nous avons besoin de quelque chose d’autre comme acier, poison, insecte, eau, spectre ou plante, par exemple. »

L’événement Monde Merveilleux : Offensive de Pokémon Go a commencé le 27 mars et se poursuivra jusqu’au 31 mars, à 23h59, heure locale.