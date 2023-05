Tous les mois, les joueurs de Pokémon Go peuvent obtenir des Passes de Raid à distance gratuitement, sans forcément passer par la boutique du jeu. Voici comment les obtenir.

Disponible depuis juin 2020, le Passe de Raid à distance vous permet de participer à un Raid sans avoir à se déplacer. Vous pouvez donc combattre dans un Raid 5 étoiles depuis votre canapé…

Cependant, ce ne sont pas les objets les plus faciles à acquérir sur Pokémon Go. Il n’est pas possible de les obtenir dans des cadeaux ou bien dans des PokéStops. Retrouvez ci-dessous les méthodes possibles pour en obtenir sur Pokémon Go..

Comment obtenir des Passes de Raid à distance dans Pokémon Go ? (mai 2022)

Niantic Comme son nom l’indique, un Passe de Raid à distance vous permet de combattre… à distance.

Au début, la meilleure façon d’obtenir un Passe de Raid à distance était de l’acheter dans le store. De plus, les joueurs pouvaient obtenir un lot dans la boutique avec un Passe tous les lundis en échange d’1 Poké Coin.

Malheureusement, depuis le 23 mai 2022, il n’est plus possible de retrouver cet objet dans les bundle à 1 pièce.

Récompenses des Phase d’Etudes

À l’heure actuelle, les Passes de Raids ne peuvent être obtenus en tant que récompense de phase d’études, mais cela peut toujours changer.

À quoi servent les Passes de Raid à distance sur Pokémon Go ?

Un Passe de Raid à distance dans Pokémon Go vous permet de rejoindre un Raid à proximité. Ce qui veut dire que vous n’avez pas besoin de vous déplacer pour participer. Ainsi, en récupérant un Passe, vous pouvez entrer directement dans un Raid et potentiellement rencontrer un Pokémon légendaire !

Il est aussi possible de rejoindre n’importe quel Raid dans le monde entier, à condition bien évidemment d’y avoir été invité par un ami.

Comment utiliser un Passe Raid à distance sur Pokémon Go ?

Depuis l’écran du jeu principal, regardez en bas à droite . Vous verrez une paire de jumelles. En dessous se trouve une barre avec une silhouette de Pokémon – sélectionnez-la. À partir de là, un onglet s’ouvrira. En haut, vous verrez “Raid”. Sélectionnez un Raid en cours que vous souhaitez rejoindre. Si vous avez des Passes, cliquez sur le gros bouton rose “Combat” – un chiffre à côté affichera le nombre de passes que vous avez.

Une fois que vous aurez fait cela, vous pourrez participer au Raid à distance et tenter d’attraper un Pokémon légendaire.

Combien coûtent les Passes de Raid à distance dans la boutique de Pokémon Go ?

Niantic Les plus attentifs auront remarqué que le pack de trois Passes, coûte désormais 300 pièces

L’article est vendu directement dans la boutique du jeu. Actuellement, les joueurs peuvent acheter 1 Passe pour 100 Poképièces et un lot de trois pour 300 Poképièces. On notera l’augmentation du prix des Passes en lot de trois et que ne permet plus de faire des économies. Un changement qui a beaucoup de mal à passer auprès des joueurs. Pour obtenir la monnaie fictive du jeu, vous devrez payer avec de l’argent réel ou économiser les Poképièces en les gagnant dans le jeu en contrôlant des Arènes.

Voilà, vous savez désormais comment obtenir un Passe de Raid à distance. Cet objet est très utile et peut-être qu’il vous permettra peut-être d’obtenir un Pokémon légendaire.

En attendant, vous pouvez aller jeter un œil à nos autres guides Pokémon Go.

