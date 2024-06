Pokémon Go : comment obtenir gratuitement le Billet de la Journée Communauté

Les billets de Journée Communauté aident les dresseurs de Pokémon Go à obtenir des rencontres avec toutes les évolutions des espèces en vedette ainsi que de nombreux objets gratuits excitants. Bien que la plupart des joueurs ignorent cette étude payante, il est en fait possible de l’obtenir gratuitement !

Quelques joueurs ont partagé une méthode simple pour obtenir ce billet gratuit, en utilisant Niantic Campfire, l’application qui aide les fans de Pokémon Go à se connecter, à participer à des Raids et à organiser des événements.

Tout cela a émergé après qu’un utilisateur de Reddit nommé ‘parsa_rad’ a demandé si quelqu’un achetait le Billet de Recherche pour la Journée Communauté Classique de Héricendre et si cela en valait la peine.

La recherche coûte 0,99€, et les fans ont déclaré que cela valait l’argent, avant qu’un joueur ne commente : “Si vous utilisez Campfire et rejoignez un événement communautaire pour la journée communautaire, vous obtenez cette recherche gratuitement.”

Cela a agréablement surpris de nombreux dresseurs, comme l’a écrit l’un d’eux : “Quoi ?! Je ne savais pas cela, m*rde. Je les achetais juste pour les radars vraiment mais ce serait encore mieux de les obtenir gratuitement !”

Bien que certains doutaient que cet avantage de Campfire soit disponible mondialement, d’autres ont confirmé qu’il s’agissait bien d’une fonctionnalité mondiale, mais ont précisé que l’événement devait être organisé par un leader communautaire.

En expliquant plus en détail, ils ont déclaré : “Vous téléchargez l’application Campfire de Niantic. Ensuite, vous accordez l’accès à la localisation. Si vous avez la chance de vivre dans une ville où il y a une communauté Pokémon Go, vous pouvez rejoindre leur groupe. Le groupe organisera des rencontres pour les journées communauté ou les raids.”

Ils ont ajouté qu’il fallait se rendre sur le lieu de la rencontre le jour de la Journée Communauté, faire le “check-in” et obtenir un code pour le Pokémon Go Webstore afin d’échanger le billet gratuitement.

En plus des divers objets que vous obtenez en utilisant le Billet de Journée Communauté, gardez à l’esprit que vous pouvez également obtenir l’attaque exclusive sur l’évolution finale du Pokémon en vedette, le rendant prêt pour les Raids et la Ligue de Combat GO.