Des joueurs de Pokémon Go critiquent les partenaires de Raid peu fiables

Jouer à Pokémon Go est déjà assez difficile, entre la distance à parcourir pour trouver des Pokémon rares ou participer à des Raids, et la rareté extrême des Pokémon Shiny qui demandent beaucoup d’efforts pour être découverts. Les joueurs n’ont donc pas besoin que d’autres joueurs compliquent encore plus les choses.

L’une des principales caractéristiques de Pokémon Go est le système de Raids, où les fans peuvent arpenter les rues et trouver des arènes abritant des Pokémon puissants. Ces arènes bénéficient de la présence de plusieurs personnes pour les affronter, et les ennemis puissants peuvent nécessiter un lobby complet pour être vaincus correctement.

Malheureusement, certains fans ont dénoncé le comportement d’autres joueurs qui quittent le lobby d’un Raid à la dernière minute si une défaite semble imminente. L’utilisateur Reddit roombot01 a partagé un post destiné « aux gens qui quittent les Raids » avant de critiquer sévèrement ces joueurs pour leurs actions.

Le joueur frustré explique plus en détail : « Moi et un autre joueur avons PRESQUE réussi ce Raid à deux après que 3 personnes soient parties à la dernière seconde. Apparemment, ils ne pensent pas que 5 personnes suffisaient. J’ai perdu un passe de Raid pour ça, j’espère que vous ne trouverez jamais la paix. ARRÊTEZ DE QUITTER LES LOBBYS DE RAID. »

Les Raids ne sont pas gratuits non plus, car les joueurs doivent utiliser la monnaie du jeu, les PokéPièces, pour acheter des Passes de Raid après avoir utilisé le passe gratuit quotidien. Les Passes de Raid sont devenus plus chers et plus rares l’année dernière, donc les fans ne veulent pas perdre leur temps ou leur argent.

Un commentaire séparé ajoute : « Franchement, pourquoi même rejoindre un Raid si c’est pour le quitter. C’est particulièrement frustrant quand celui qui quitte était aussi celui qui t’avait invité. » Puis, une autre personne répond en ajoutant : « Mon message à ceux qui font ça : j’espère sincèrement que votre prochain shiny s’enfuira. »

Il est clair que cette pratique est frustrante, comme le dit une personne : « Les gens ont peur et ne veulent pas gaspiller une ressource assez chère, c’est pourquoi cela arrive. »

De plus, il est souvent frustrant de perdre son temps et ses efforts à attendre un Raid, pour se rendre compte ensuite que d’autres personnes vous ont coûté une victoire. En tant que personne qui rejoint beaucoup de Raids à distance, il peut être exaspérant de passer du temps à attendre dans des lobbys, pour voir tout ce temps gâché.

Heureusement, une personne semble avoir une solution, expliquant : « J’utilise toujours une équipe sans Pokémon lorsque j’héberge/participe à des Raids à distance. Si quelqu’un quitte à la dernière seconde, je ne perds pas de passe de Raid car il y aurait une invite pour choisir mon équipe lorsque le minuteur du lobby est terminé pour entrer dans le Raid. »

Elle continue en ajoutant : « S’il n’y a pas assez de renforts, quittez le Raid et votre passe est sauvegardé. »