Les joueurs de Pokémon Go demandent la fin des désertions en Raid

Les joueurs de Pokémon Go ont de nouveau supplié les autres dresseurs d’arrêter d’avoir peur et de quitter les Raids, car ils en ont assez de perdre des Raids faciles et de gaspiller leurs passes.

Le joueur de Pokémon Go, achimpinspace, a de nouveau lancé l’appel aux autres joueurs pour qu’ils “arrêtent de quitter les Raids !” Cela est devenu une tendance courante parmi les joueurs, où les dresseurs quittent souvent les Raids de groupe parce qu’ils ne croient pas pouvoir gagner et obtenir les récompenses.

Le joueur a décrit son expérience frustrante : “J’étais dans un groupe de sept (moi inclus) et tout le monde est parti à moins de 5 secondes, je n’ai pas pu réagir à temps. Voilà un Passe de Raid à distance gaspillé parce que vous pensez qu’il faut 20 dresseurs pour vaincre l’un des Raids ‘difficiles’ les plus faciles du jeu.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Primo-Groudon a une faiblesse x4 contre l’eau, une éclaboussure pourrait l’éliminer mais les gens continuent d’être peureux. Dire que je suis furieux est un euphémisme.”

Pokémon Go : les joueurs se rebellent contre les abandons en Raid

La communauté s’est rapidement jointe pour partager son agacement : “Voici une idée. Si vous allez abandonner un Raid, faites-le avant les 30 dernières secondes. Cela donne à tout le monde la chance de ne pas perdre de Passe de Raid.” D’autres ont proposé diverses solutions qui ont fonctionné pour eux.

Une suggestion populaire était de “créer une équipe de combat sans Pokémon. Balayez vers cette équipe pendant le compte à rebours. Quand il atteint 0, vous n’entrerez pas dans le Raid, vous n’utiliserez pas encore de passe. Lorsque vous remarquez que tout le monde part, vous pouvez alors fuir sans utiliser de passe.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Malgré les éloges des dresseurs pour cette astuce de Raid, avec quelqu’un qui a déclaré : “Tous les héros ne portent pas de cape”, d’autres ont critiqué Niantic pour que ce soit un problème continu en premier lieu.

Un joueur a répondu : “Bien que ce soit une excellente solution de contournement, les utilisateurs ne devraient pas être forcés de mettre en place des solutions de contournement bancales pour ce qui est essentiellement un défaut de conception de l’interface utilisateur du jeu. Hélas, c’est mieux que rien, car il est peu probable que Niantic fasse quoi que ce soit pour améliorer l’expérience utilisateur pour la situation décrite par l’auteur.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un autre a souligné que “vous pouvez récupérer vos passes si vous avez la preuve qu’ils sont partis”, ce que vous pouvez faire en envoyant directement un email à Niantic via l’application et en fournissant des captures d’écran. C’est ce qu’un dresseur a fait : “Dieu merci, j’avais une preuve et j’ai récupéré mon passe. Mon petit ami me l’a dit car j’étais visiblement contrariée après avoir utilisé mes pièces que j’avais économisées en battant des arènes.”

Niantic est depuis longtemps connu pour ne pas apporter de changements ou d’améliorations aux Raids ou à d’autres fonctionnalités existantes dans Pokémon Go. Cela a laissé la communauté convaincue que les développeurs n’implémenteraient pas de solution officielle en jeu à l’avenir.

L’article continue après la publicité