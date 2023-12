Cette Boîte de Pokémon Go est une “arnaque” selon les joueurs

The Pokémon Company

Les joueurs de Pokémon Go sont furieux après avoir remarqué qu’une Boîte de Raid limitée offre exactement les mêmes articles qu’une autre Boîte moins chère.

La monétisation de Pokémon Go a longtemps été un élément controversé du jeu populaire.

La Boutique du jeu propose divers articles pour les dresseurs, et les joueurs ont remarqué une augmentation des prix et moins de récompenses, ou des frais pour des choses qui étaient autrefois gratuites, comme les Incubateurs à usage unique.

Maintenant, les joueurs dénoncent Niantic pour l’une de ses boîtes limitées, qui offre des récompenses identiques à une autre Boîte mais à un prix plus élevé.

Les joueurs de Pokémon Go en colère contre Niantic pour la Boîte de Raid à Distance

L’utilisateur Reddit NoForever72 a repéré les deux boîtes et partagé des captures d’écran sur le subreddit PokemonGo.

Alors que les Boîtes de Raid à Distance régulières et limitées offrent toutes deux une Pièce Étoile et trois Passes de Raid à Distance, la régulière coûte 495 PokéPièces tandis que la limitée coûte 595 – et c’est avec une réduction de 15 %.

La dernière est clairement une très mauvaise affaire, et cela reflète les frustrations que les joueurs de Pokémon Go ont eues avec le développeur Niantic.

« Je suis presque convaincu que Niantic utilise une IA pour générer des offres de boîtes pour leurs joueurs », a déclaré un commentateur. Cela a incité d’autres à souligner que, comme les boîtes sont souvent différentes pour chaque joueur, cela pourrait très bien être le cas.

Certains ont spéculé que la boîte limitée est un signe de ce qui va venir, avec un commentaire disant « Elles sont ‘en solde’ parce que les prix barrés seront les nouveaux prix à l’avenir. »

D’autres ont comparé la tarification de Niantic à celle des épiceries et autres détaillants, qui encouragent souvent les clients à dépenser en promouvant des soi-disant réductions qui ne sont pas réellement de bonnes affaires.

Que ce soit intentionnel ou non, il est clair que Niantic a beaucoup de travail à faire pour regagner la confiance des joueurs après une année 2023 remplie de microtransactions controversées et de nouvelles fonctionnalités « à moitié finies » et divisives.

