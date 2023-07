Événement Un petit roupillon de Pokémon Go : Dates, Dodoala, Raids…

Pokémon Go a annoncé son prochain événement, Un Petit Roupillon. Découvrez toutes les infos de l’event, dont les dates et la première apparition de Dodoala !

Le 21 juillet 2023 sortira le Pokémon Go Plus +, un petit appareil connecté à l’application et qui permettra – entre autres – d’attraper automatiquement les Pokémon et de tourner les disques des PokéStops.

Pour fêter la sortie de ce surprenant appareil, mais aussi pour mettre en avant les fonctionnalités du Pokémon Go Plus + avec Pokémon Sleep, Niantic a préparé un événement sur le thème du sommeil.

Voici tout ce que vous devez savoir sur l’événement Un petit roupillon qui arrive bientôt sur Pokémon Go !

Sommaire

Niantic

L’événement Un Petit Roupillon de Pokémon Go se déroulera du 15 juillet 2023, à 10 heures, heure locale, jusqu’au 16 juillet 2023, à 20 heures, heure locale.

Rencontres sauvages

Sans surprise, ce sont principalement des Pokémon liés à la thématique du sommeil que vous trouverez en masse dans la nature pendant l’événement Un petit roupillon.

La star de l’event est Dodoala, qui fait sa première apparition sur Pokémon Go. Pour le trouver, il faudra probablement vous balader un peu puisqu’il figurera parmi les rencontres rares durant tout la durée de l’événement.

Voici la liste complète des Pokémon avec un taux d’apparition augmenté :

Rondoudou*

Abra*

Soporifik*

Ronflex*

Wattouat*

Teddiursa*

Parecool*

Moumouton

Munna* (rencontre rare)

Dodoala (rencontre rare)

Les Pokémon marqués d’un * peuvent apparaître en version shiny

Raids

Un tas de Pokémon peu communs vont prendre le contrôle des Raids pendant l’événement Un petit roupillon. En voici la liste :

Raids 1 étoile

Abra*

Ramoloss de Galar*

Soporifik*

Raids 3 étoiles

Ortide

Ronflex*

Delcatty

Couverdure

Raids 5 étoiles

Regieleki

Méga-Raids

Méga-Braségali*

Les Pokémon marqués d’un * peuvent apparaître en version shiny

Étude spéciale

Afin de célébrer la sortie du Pokémon Go Plus +, une toute nouvelle Étude spéciale voit le jour sur Pokémon Go.

Pour l’obtenir, il faut disposer d’un Pokémon Go Plus + et lier votre compte à votre jeu Pokémon Go. Vous obtiendrez ainsi une étude qui vous permettra de rencontrer un Ronflex portant un bonnet de nuit. Pour couronner le tout, ce dernier peut être shiny !

Cosmétiques

Niantic

Que serait un event Pokémon Go sans une poignée d’éléments cosmétiques ? Un petit roupillon marque l’arrivée d’un nouveau chapeau Bonnet de nuit au motif Ronflex, d’une Combinaison au motif Ronflex et de tout un arsenal d’autocollants.

