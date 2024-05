Un joueur de Pokémon Go perd un Shiny Légendaire et découvre une astuce “secrète”

Les joueurs de Pokémon Go qui utilisent l’accessoire Pokémon Go Plus partagent un conseil clé avec d’autres joueurs utilisant cet appareil.

Cela fait suite à un post sur Reddit où un utilisateur a partagé une capture d’écran révélant qu’il avait rencontré, et perdu, un Créfollet shiny rare sans le savoir peu de temps après avoir obtenu l’accessoire.

Le joueur déçu a demandé à la communauté, en particulier à ceux qui jouent avec le Go Plus depuis plus longtemps : “comment gérez-vous cela ?”

Le Pokémon Go Plus et le Pokémon Go Plus+ amélioré (au nom un peu maladroit) sont des gadgets utiles pour les joueurs de Pokémon Go, le Plus+ étant également compatible avec Pokémon Sleep. Les joueurs de Pokémon Go peuvent automatiquement tourner les PokéStops et attraper des Pokémon, permettant ainsi aux utilisateurs de jouer sans ouvrir leur téléphone.

Cependant, cela signifie aussi avoir moins de contrôle sur le jeu et potentiellement manquer des Pokémon rares, comme ce fut le cas pour cet utilisateur de Reddit, car la mécanique de capture automatique ne lance qu’une seule Poké Ball avant de laisser le Pokémon s’enfuir.

Ce qui rend la perte encore plus déchirante, c’est le fait que Créfollet est si rare en tant que rencontre sauvage. Bien que les Gardiens des Lacs de Sinnoh apparaissent parfois dans les Raids, ils apparaissent occasionnellement en tant que rencontres sauvages. Cela signifie que les chances de tomber sur un Créfollet dans la nature sont très faibles – et cela ne prend même pas en compte les chances d’obtenir un shiny.

Bien qu’il n’y ait malheureusement aucun moyen de récupérer cette trouvaille rare, les utilisateurs de Pokémon Go Plus ont donné un conseil simple : ne regardez pas le Journal.

“Le secret pour le Go Plus est de ne jamais regarder le journal quand vous l’utilisez”, a partagé un des commentaires les plus populaires. D’autres ont partagé le même conseil, ajoutant “comme ça, vous ne saurez jamais.”

Bien que beaucoup de commentaires partagent ce sentiment, avec l’un d’entre eux plaisantant que “Le journal est une force maléfique qui ne sert qu’à vous apporter frustration et angoisse perpétuelles”, un joueur a mis une touche plus positive à la situation.

“Vous vous dites que vous n’auriez pas eu l’occasion de le capturer si vous n’aviez pas eu un Go Plus au départ,” a-t-il dit.

Cela a conduit un autre à souligner que chaque joueur a “probablement marché ou conduit à côté d’une tonne de shiny” et bien qu’ils aient peut-être perdu des shiny à cause de l’accessoire, ils “en ont attrapé encore plus grâce à lui.”

C’est une bonne manière de relativiser, après tout, un appareil comme le Pokémon Go Plus est susceptible de rencontrer des Pokémon sauvages qu’un joueur humain manquerait. Pourtant, pour de nombreux joueurs de Pokémon Go, le meilleur conseil pourrait être de rester dans une ignorance bienheureuse et d’éviter de consulter le Journal.

