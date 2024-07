Les joueurs de Pokémon Go “remercient Arceus” pour un événement surprise à venir

The Pokémon Company

Une Étude de Pokémon Go particulièrement délicates à compléter va devenir beaucoup plus simple à l’occasion d’un événement très attendu des joueurs.

Certaines taches d’Études de Pokémon Go sont faciles à accomplir, nécessitant seulement quelques lancers de Poké Ball précis ou de capturer 10 Pokémon communs.

Cependant, d’autres peuvent être incroyablement frustrantes à réaliser, souvent parce qu’elles sont longues ou complexes. Un problème courant qui affecte les joueurs est les tâches d’Études qui demandent de capturer des créatures rares, et l’une d’elles sera facilement réalisable le 13 août.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les joueurs de Pokémon Go se sont tournés vers les réseaux sociaux pour partager leurs tâches d’Études abandonnées en prévision des événements à venir dans le jeu. Et l’un de ces événements arrive à grands pas, avec l’Heure Vedette de Lilia qui débloquera les Études de nombreux dresseurs.

Un joueur a partagé une capture d’écran du calendrier communautaire, en se concentrant sur la date du 13 août pour l’Heure Vedette de Lilia en disant : “Le moment approche…”. D’autres fans ont partagé leur enthousiasme, se réjouissant de pouvoir enfin terminer la tâche ‘Attraper 2 Lilia ou Anorith’.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un fan de Pokémon Go a noté : “Littéralement. J’ai besoin d’attraper 1 Lilia ou Anorith depuis environ un an. Je n’ai tout simplement pas trouvé la bonne Étude de terrain pour ceux-là. Je vais enfin pouvoir passer à la page suivante de ce chef-d’œuvre.”

D’autres ont expliqué qu’ils comptaient les jours jusqu’à l’Heure Vedette, à l’image de ce joueur : “J’ai littéralement mis ça sur mon calendrier comme un événement de haute importance lol”. Un autre impatient est même allé jusqu’à remercier les divinités Pokémon pour ce cadeau : “Oh merci Arceus pour cette bénédiction à ma page de recherche spéciale. Je suis vraiment excité.”

L’article continue après la publicité

En rapport: Cette mise à jour de Pokémon Go fascine déjà les joueurs

L’article continue après la publicité

Un lecteur soulagé a ajouté : “Tellement content qu’ils fassent ça. Je suis resté bloqué sur cette recherche pendant si longtemps. Je n’ai jamais vu la tâche du lancer excellent, donc c’est vraiment nécessaire. Je vais certainement mettre un rappel pour ce jour.”

La tâche inachevée de Lilia et Anorith a incité certains fans de Pokémon Go à partager d’autres tâches de Recherche qu’ils traînent depuis des années. Un joueur a déploré : “J’ai toujours besoin de faire évoluer un Soporifik et un Insécateur. Encore une année à attendre, je suppose.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

D’autres Pokémon que les joueurs espéraient voir dans la programmation des événements à venir incluent Ptera, Boréas, Métamorph et Chuchmur. Tout comme Lilia et Anorith, ces créatures ont été presque impossibles à trouver pour certains joueurs, rendant certaines tâches de Recherche impossibles à terminer.