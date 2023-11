Comment obtenir Viskuse dans Pokémon Go : Capture, évolution et shiny

Niantic / The Pokemon Company

On y est ! Viskuse a officiellement fait ses débuts dans Pokémon Go, et son évolution Moyade est également de la partie. Découvrez la marche à suivre pour les obtenir en jeu.

Le moins que l’on puisse dire est que Niantic n’a pas ménagé ses efforts pour faire terminer l’année en beauté aux joueurs de Pokémon Go. En effet, suite à de nombreux événements, nous arrivons désormais à la Fashion Week 2023 et vous aurez l’occasion de rencontrer Viskuse.

Cerise sur le gâteau, Viskuse a enfin fait ses débuts en jeu, en tant que récompense de la saison 6 de la Ligue Combat Go. Le Pokémon de type Eau / Spectre était apparu pour la première fois en 2010 dans Pokémon Noir et Blanc sur la Nintendo DS.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Comment obtenir Viskuse dans Pokémon Go ?

Comme mentionné précédemment, Viskuse est une récompense de la saison 6 de la Ligue Combat Go. Pour les dresseurs qui sont déterminés à enrichir leur collection, voilà un ajout des plus indispensables.

The Pokémon Comany Viskuse a débarqué sur Pokémon go en tant que récompense

Lorsque vous atteignez le rang 20, vous aurez alors la garantie de rencontrer Viskuse, ce qui signifie que vous aurez la chance de tenter de capturer un Pokémon assez difficile à obtenir et de l’ajouter à votre collection. Il sera également possible de le rencontrer sur les circuits de récompenses des rangs supérieurs.

Si vous n’avez pas encore atteint votre but, pas de panique, vous avez encore toutes vos chances. Il y a encore beaucoup de multiples opportunités de participer à la Ligue Combat Go et ainsi d’augmenter votre rang.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Comment faire évoluer Viskuse en Moyade dans Pokémon Go ?

Une fois que vous serez parvenu à capturer un Viskuse, vous vous demanderez probablement ensuite comment obtenir sa forme évoluée, Moyade.

The Pokémon Company Miskuse peut évoluer en Moyade dans Pokémon Go

Comme pour les autres Pokémon du jeu, il vous faudra collecter 50 Bonbons pour faire évoluer Viskuse en Moyade.

Viskuse peut-il être Shiny dans Pokémon Go ?

Affirmatif, Viskuse a bien une version shiny dans Pokémon Go, tout comme son évolution Moyade dont la version chromatique a été ajoutée pour l’événement de la Saint-Valentin 2023.

Désormais, vous avez toutes les cartes en main pour compléter votre Pokédex avec Viskuse et Moyade. Pour plus de guides à propos de Pokémon Go, cliquez sur les liens ci-dessous :

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Calendrier des Raids | Calendrier des Heures Vedettes | Tableau des types | Codes promo | Guide Giovanni | Guide Arlo | Guide Cliff | Guide Sierra | Guide sbires Rocket | Attraper Métamorph | Meilleurs Pokémon | Journée Communauté | Études de Terrain