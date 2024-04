Le coup de maître d’un joueur Pokémon Go dans un Raid Obscur

La fonctionnalité de Raid dans Pokémon Go est difficile en soi, mais les joueurs doivent aussi composer avec les statistiques aléatoires de leurs rencontres, et c’est ce qui rend la capture de ce joueur si impressionnante.

Un joueur de Pokémon Go a étonné la communauté avec sa capture impressionnante d’un Mewtwo Obscur shiny doté de statistiques parfaites pendant les raids de Mewtwo Obscur de ce week-end, dans le cadre de l’événement Pokémon Go Monde Merveilleux : Offensive.

Le joueur de Pokémon Go u/sinkablebus333 a partagé sa capture dans un post sur Reddit, avec le commentaire : « J’ai l’impression d’être sur un nuage. C’est le meilleur Pokémon que j’ai jamais capturé ».

Cependant, tout le monde dans les commentaires n’est pas de cet avis, car le dresseur original a en fait purifié son Mewtwo Obscur pour obtenir des IV parfaits.

Un des premiers commentaires de ce post déclare : « Tu l’as gâché en le purifiant » tandis qu’un autre ajoute : « Une fois que la méga-évolution sera disponible, l’auteur aura le candidat parfait pour ça ».

La méga-évolution de Mewtwo est depuis longtemps annoncée dans Pokémon Go, et cela semble inévitable. De plus, il est probable qu’elle soit extrêmement puissante, quelle que soit son incarnation, un commentaire révèle : « Méga-Mewtwo sera probablement le meilleur Pokémon possible ».

En contraste, quelques commentaires montrent leur soutien pour la capture : « C’est littéralement parfait pour la sortie de la version Méga, et ça vaut largement la purification ».

Enfin, d’autres montrent leur soutien, avec un joueur disant : « Purification méritée, surtout à cause de la Méga inévitable » avant qu’un autre commentaire ne s’invite à la conversation : « Un Mewtwo shundo reste une excellente chose à avoir, c’est toujours un Shundo après tout ».

Les débats concernant la purification des Pokémon Obscurs continuent de faire rage, mais une chose est sûre, un Légendaire Shiny est toujours une très bonne capture.

