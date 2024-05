Pokémon Go 2 : la solution pour revitaliser le jeu ?

Pokémon Go 2 peut sembler improbable, mais il pourrait être la réponse à toutes les préoccupations actuelles concernant le jeu. Une suite à Pokémon Go pourrait être monumentale pour la franchise.

Si vous jouez à Pokémon Go depuis sa sortie en 2016, vous avez vu le titre mobile subir de nombreux changements. Le jeu grandit chaque année, avec un grand nombre de mises à jour à suivre en tant que joueur.

Certaines de ces mises à jour ont été fantastiques et ont introduit des éléments excitants dans le jeu, tandis que d’autres, comme la désormais tristement célèbre mise à jour des avatars, ont été mal accueillies par la communauté. C’est un mélange assez hétérogène, où l’on passe de l’exaltation au désespoir au fil des changements à la qualité inégale.

Quelle que soit votre position sur Pokémon Go en ce moment, il est difficile de nier qu’il y a beaucoup de choses à surveiller en jouant. En bref, le jeu semble massif, mais pas nécessairement de manière positive. Pokémon Go semble assez “encombré”, avec des animations interminables, des pop-ups, des interfaces à n’en plus finir, etc.

Suivre vos objets, Pokémon, œufs et tâches demande beaucoup d’efforts, et même comprendre les statistiques des Pokémon prend un bon moment. Les informations sont cachées derrière de longues animations et réparties entre plusieurs écrans, et il est difficile de s’engager dans le jeu à moins que vous ne soyez prêt à y consacrer beaucoup de temps.

Cela ne veut pas dire que c’est un mauvais jeu. Pokémon Go a réussi avec un concept unique (un jeu en réalité augmentée) et a réussi à offrir une perspective nouvelle sur une franchise bien-aimée et légendaire.

Il semble juste surchargé par moments, cependant, et ce sentiment est partagé par d’autres joueurs dans la communauté. Une récente discussion entre fans a introduit l’idée d’une refonte complète du jeu, soulignant des problèmes comme la vérification fastidieuse des statistiques, des graphismes peu convaincants et un manque de profondeur.

C’est une idée fascinante. Pourrions-nous voir une refonte complète, ou même un tout nouveau jeu ? Il est important de noter que cela reste de la spéculation ; rien d’officiel à ce sujet n’a été mentionné par Niantic. L’idée de Pokémon Go 2 circule depuis quelques années, cependant, et ce pourrait être le moyen parfait de revitaliser le jeu.

Parmi toutes les plaintes et problèmes des fans examinés pour la partie recherche de cet article, l’un des problèmes les plus courants était que rien dans Pokémon Go ne semble homogène. Il n’y a rien de terriblement mauvais, mais il y a beaucoup de petits détails et processus qui pourraient être grandement améliorés.

Un tout nouveau jeu Pokémon Go donnerait à Niantic le temps de développer une nouvelle base solide et de le construire en pensant à l’ergonomie et au confort des joueurs. Des éléments fréquemment critiqués comme le système des œufs et les Raids Obscurs pourraient être corrigés dès le départ, et plus d’options pour les graphismes et les personnages pourraient également être proposées.

Il est important de se rappeler que Pokémon Go existe depuis plus de sept ans maintenant, ce qui est long, surtout pour un jeu mobile. Les idées de gameplay et les illustrations se sont grandement améliorées depuis lors, mais la base pourrait être grandement solidifiée.

Il est très peu probable que nous verrons jamais une suite à Pokémon Go, cependant. Généralement, les jeux mobiles en service continu ne suivent jamais cette voie, et il est beaucoup plus probable que nous voyions d’autres mises à jour, ajustements et modifications. Après tout, cela s’annonce comme une année fantastique pour Pokémon Go, avec de nombreux événements intéressants.

Un fan peut rêver, cependant, Pokémon Go 2 pourrait être exactement ce dont le jeu a besoin. Si Niantic créait une suite et s’assurait que les joueurs puissent transférer leurs Pokémon, objets et leur progression, la nouvelle serait sans doute bien accueillie par la communauté également.

