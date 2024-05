Un expert de Pokémon Go termine avec succès l’Étude la plus complexe du jeu

Le vidéaste spécialiste de Pokémon Go MYSTIC7 a finalement terminé ce que beaucoup considèrent comme “l’étude la plus difficile jamais réalisée sur Pokémon Go” et révèle combien de temps cela lui a réellement pris pour achever cette tâche.

Les joueurs professionnels de Pokémon Go peuvent maîtriser les meilleurs Pokémon pour un combat PvP, ou savoir quels monstres de poche attraper avec une Master Ball, mais ils rencontrent des difficultés avec certaines tâches d’étude, tout comme n’importe quel autre joueur, et un pro a finalement complété “l’étude la plus difficile jamais réalisée.”

Connue sous le nom d’Étude magistrale des Étincelles de Gratitude, cette série de tâches s’est avérée être un défi pour tous les joueurs. Après tout, vous devez attraper 492 Pokémon des régions de Kanto, Johto, Hoenn et Sinnoh, et ce n’est que le premier ensemble de sept défis.

Viennent ensuite une variété de tâches de lancers différents, de défis de capture, et même des quêtes qui prennent 21 jours à compléter. Évidemment, les joueurs de bas niveau doivent également s’acharner pendant des années pour « atteindre le niveau 40 ». Cependant, pour un joueur professionnel de Pokémon Go comme MYSTIC7, cela s’est avéré être le moindre de ses soucis.

Maintenant, après la sortie des tâches en février 2024, MYSTIC7 a finalement terminé toute l’Étude Spéciale, le tout en seulement trois mois : un véritable exploit.

Partageant ses aventures sur YouTube, le pro a exploré comment il a complété les tâches et combien de temps il lui a fallu pour terminer le premier ensemble de défis. Bien qu’il ait facilement complété le défi de niveau, le temps et le dévouement que cette tâche exige se sont révélés difficiles, même pour MYSTIC7.

Heureusement, il a été récompensé par un Shaymin shiny, récompensant tout ce temps investi.

Les commentaires étaient remplis d’un mélange de soutien et de frustration. Tandis que certains félicitaient MYSTIC7 pour son “excellent travail”, d’autres étaient rapides à critiquer les tâches, ajoutant “Le fait que cela devienne progressivement plus facile au lieu de plus difficile, cela me perturbe complètement.” Cependant, certains fans ont adoré les tâches plus longues comme celle-ci, surtout étant donné qu’elles ne sont pas limitées par le temps.

En fin de compte, bien que la Tâche d’Étude des Étincelles de gratitude soit amusante, elle est indéniablement difficile, mais si un pro comme MYSTIC7 peut le faire, vous le pouvez aussi.

