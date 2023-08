Comment battre Primo-Kyogre dans Pokémon Go : Guide de Raid, faiblesses, contres

Primo-Kyogre revient enfin dans Pokémon Go, et nous avons concocté un guide de ses faiblesses et meilleurs contres pour vous aider à le vaincre dans les Primo-Raids.

Kyogre est déjà considéré comme l’un des Légendaires les plus puissants de tous les temps, mais lorsqu’il subit une Primo-Résurgence, il est tout bonnement monstrueux. Ce qui est vrai dans les jeux principaux de la franchise l’est aussi dans Pokémon Go, et la difficulté des Primo-Raids en est la preuve indéniable.

Après avoir fait ses débuts lors de l’événement Pokémon Go Tour Hoenn en février, Primo-Kyogre réapparaîtra une fois de plus dans les Primo-Raids pour célébrer l’arrivée du Pokémon Go Fest : Monde Entier. Vous pourrez le combattre du 23 au 26 août.

Ces batailles ne seront pas faciles, et il est indispensable d’arriver bien préparé et accompagné si vous espérez vaincre le Pokémon Légendaire Eau sous sa forme Primo. Voici tout ce que vous devez savoir.

Faiblesses et résistances de Primo-Kyogre dans Pokémon Go

Primo-Kyogre est un Pokémon de type Eau, ce qui signifie qu’il est seulement faible contre les attaques de type Électrik et Plante. Il n’a pas de double faiblesse, ce qui rend le combat particulièrement épineux.

À l’inverse, Primo-Kyogre résiste aux attaques de type Feu, Glace, Acier et Eau. Évitez donc ces types pour ne pas vous rendre la tâche plus difficile qu’elle ne l’est déjà.

Contres de Primo-Kyogre dans Pokémon Go

Voici quelques-uns des meilleurs contres que vous pouvez utiliser contre Primo-Kyogre :

Pokémon Attaques Méga-Florizarre Fouet Lianes et Végé-Attaque Méga-Élecsprint Crocs Éclair et Éclair Fou Méga-Jungko Balle Graine et Végé-Attaque Zekrom Rayon Chargé et Éclair Croix Câblifère Étincelle et Coup d’Jus Zarude Fouet Lianes et Mégafouet Blindépique Fouet Lianes et Végé-Attaque Luxray Étincelle et Éclair Fou Magnézone Étincelle et Éclair Fou Roserade Tranch’Herbe et Nœud Herbe

Nous avons inclus un mélange de Méga-Évolutions, Légendaires, et Pokémon plus communs dans le tableau ci-dessus, afin que les dresseurs un peu moins expérimentés puissent aussi y trouver leur bonheur.

Ne vous inquiétez pas si vous n’avez aucun des contres que nous avons listés – concentrez-vous simplement sur vos Pokémon Électrique et Plante les plus puissants avec des attaques correspondantes.

Conseils pour vaincre Primo-Kyogre dans Pokémon Go

La chose la plus importante à faire lors d’un combat contre Primo-Kyogre est de vous assurer d’avoir une équipe solide de contres de type Plante et Électrik avec des attaques STAB puissante.

Si vous voulez vaincre Primo-Kyogre, nous vous recommandons de faire équipe avec au moins 10 autres dresseurs pour vous assurer de réussir – mais plus vous pourrez rassembler de dresseurs, mieux ce sera, car vous obtiendrez de la Primo-Énergie supplémentaire en vainquant Primo-Kyogre plus rapidement.

C’est également le moment idéal pour Méga-Évoluer un Pokémon de type Électrique ou Plante. Lorsque vous avez un Pokémon Méga-Évolué dans votre équipe, les autres Pokémon du même type bénéficieront d’un bonus en combat, ce qui pourrait faire la différence entre gagner et perdre ici.

Si vous parvenez à vaincre Primo-Kyogre, vous gagnerez de l’énergie Primal en fonction de vos performances et aurez également la chance d’attraper un Kyogre régulier.

Comment obtenir Primo-Kyogre dans Pokémon Go

Une fois que vous avez vaincu Primo-Kyogre, vous gagnerez un peu de Primo-Énergie et aurez également la chance de capturer un Kyogre. Lorsque vous aurez collecté un total de 400 Primo-Énergies Kyogre, vous pourrez obtenir votre propre Primo-Kyogre.

Malheureusement, la Primo-Résurgence ne dure que 8 heures, après quoi votre puissant Primo-Kyogre reprendra sa forme classique. La bonne nouvelle, c’est que le coût en Primo-Énergies diminuera à chaque fois que vous transformez votre Kyogre.

Voilà tout ce que vous devez savoir sur les faiblesses et les contres de Primo-Kyogre ! Avant de partir au combat, nous vous invitons à consulter nos autres guides Pokémon Go :

