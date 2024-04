Comment obtenir Scorplane et Scorvol dans Pokémon Go

The Pokémon Company

Scorplane excelle dans Pokémon Go grâce à son type et ses statistiques. Voici des détails sur sa disponibilité en Shiny, comment le capturer et le faire évoluer.

Même des créatures moins évidentes peuvent être des forces dominantes dans Pokémon Go, grâce aux différents niveaux de la Ligue de Combat. Scorplane en est un parfait exemple.

Introduit dans Pokémon Or et Argent, Scorplane a longtemps été sous-estimé comme Pokémon de poche. Il a reçu un coup de pouce en Génération 4 lorsque sa forme évoluée, Scorvol, a été introduite. Cependant, dans Pokémon Go, Scorplane n’a pas besoin d’évoluer pour être puissant. En fait, vous feriez peut-être mieux de ne pas le faire évoluer pour qu’il puisse participer à la Ligue Super, qui n’autorise que les Pokémon de moins de 1 500 PC.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Que vous cherchiez à ajouter le Pokémon Scorpion Volant à votre équipe ou que vous vous demandiez si vous pouvez trouver un Shiny, voici tout ce qu’il faut savoir sur la recherche de Scorplane dans le jeu mobile.

The Pokémon Company

Il y a actuellement deux façons d’obtenir Scorplane dans Pokémon Go :

Rencontrer Scorplane à l’état sauvage

Échanger un Scorplane avec un autre joueur

Le moyen le plus simple d’obtenir Scorplane est de le rencontrer à l’état sauvage. Bien qu’il ne soit pas très commun, les conditions météorologiques ensoleillées et venteuses augmentent son taux d’apparition.

Scorplane apparaît parfois dans les Raids 1 étoile ou les Raids Obscurs 3 étoiles.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il n’est actuellement pas possible de faire éclore Scorplane à partir d’œufs.

Pour faire évoluer Scorplane en Scorvol, vous aurez besoin de 100 bonbons Scorplane et d’une Pierre Sinnoh.

The Pokémon Company

Comme vous aurez besoin de beaucoup de bonbons Scorplane, assurez-vous de profiter des événements et des Raids (en particulier les Raids 1 étoile) lorsqu’ils sont disponibles.

Pour les Pierres Sinnoh, elles sont un peu plus difficiles à trouver, nécessitant de participer à des combats ou de débloquer des Percées de Recherche. Pour plus de détails, consultez notre guide sur la façon de trouver des Pierres Sinnoh.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Scorplane peut-il être Shiny dans Pokémon Go ?

Oui, Scorplane peut être Shiny dans Pokémon Go. Le Scorplane Shiny a été lancé en septembre 2019 dans le cadre de l’événement Voyage à Johto.

Le Scorplane Shiny est de couleur bleue ou pervenche plutôt que le rose habituel, le faisant un peu ressembler à son évolution, Scorvol.

Statistiques, attaques et résistances de Scorplane dans Pokémon Go

Scorplane est un Pokémon de type Sol/Vol, ce qui lui donne peu de faiblesses et un bon nombre de résistances. Bien que vous deviez faire attention aux attaques de type Glace, Scorplane est un excellent Pokémon pour la Ligue Super grâce à ses statistiques et son type.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Scorplane a les statistiques suivantes dans Pokémon Go :

Attaques Immédiates

Taillade (Insecte)

Cru-Ailes (Volant/STAB)

Attaques Chargées

Aéropique (Volant/STAB)

Tunnel (Sol/STAB)

Frustration (Normal/Ombre)

Tranche-Nuit (Obscur)

Retour (Normal/Purifié)

Résistances

Insecte

Électrik

Combat

Sol (double résistance)

Poison

Faiblesses

Glace (double faiblesse)

Eau

ATTAQUE DÉFENSE ENDURANCE 143 184 163

C’est tout ce que vous devez savoir pour attraper Scorplane dans Pokémon Go. Pour plus de contenu sur le jeu, consultez nos autres guides ci-dessous :

Calendrier des Raids | Calendrier des Heures Vedettes | Tableau des types | Codes promo | Guide Giovanni | Guide Arlo | Guide Cliff | Guide Sierra | Guide sbires Rocket | Attraper Métamorph | Meilleurs Pokémon | Journée Communauté | Études de Terrain