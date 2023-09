Comment obtenir Gourmelet sur Pokémon Go : Capture, évolution, Shiny…

Gourmelet a fait son entrée dans Pokémon Go, et voici tout ce que vous devez savoir pour le capturer, le faire évoluer et, si vous avez de la chance, trouver une version Shiny de ce petit cochon adorable.

Dans le cadre de la nouvelle saison Aventures à Foison, Pokémon Go introduit progressivement des créatures de la région de Paldea issues des jeux Pokémon Écarlate & Violet sur Nintendo Switch.

Aux côtés du trio de starters Poussacha, Chochodile et Coiffeton, le cochon de type Normal très apprécié des fans, Gourmelet, a fait ses débuts dans Pokémon Go le 5 septembre 2023, lors de l’événement Une Aventure de Paldea.

Si vous vous demandez comment capturer un Gourmelet, s’il peut être Shiny ou en quoi il évolue, notre guide pratique répondra à toutes vos questions.

The Pokémon Company

Il existe plusieurs méthodes pour capturer un Gourmelet dans Pokémon Go durant l’événement Une Aventure de Paldea : en tant que rencontre sauvage, récompense de Recherche Chronométrée, éclosion d’un œuf de 7 km, récompense de tâche d’Étude de Terrain et récompense pour avoir complété le Défi de Collection thématique de Paldea.

Le moyen le plus simple de trouver un Gourmelet est de le rencontrer à l’état sauvage, bien que nous ignorions actuellement son taux d’apparition, il pourrait donc être assez rare. N’oubliez pas de consulter la fonctionnalité ‘À Proximité’ pour voir s’il y en a dans votre région.

Compléter la Recherche Chronométrée Une Aventure de Paldea ou le Défi de Collection de l’événement vous conduira tous les deux à des rencontres garanties avec Gourmelet, ce sont donc de bonnes options si vous ne souhaitez pas passer beaucoup de temps à les chasser à l’état sauvage.

Les tâches d’Étude de Terrain obtenues en faisant tourner les PokéStops durant l’événement Une Aventure de Paldea peuvent vous mener à Gourmelet, mais vous devrez obtenir la bonne. La tâche que vous recherchez est ‘Attrapez 3 Pokémon’. Souvenez-vous que vous pouvez supprimer toute tâche que vous ne voulez pas pour faire de la place à d’autres.

Enfin, vous pouvez faire éclore Gourmelet à partir d’œufs de 7 km durant l’événement, bien que ce pool d’œufs soit partagé avec Poussacha, Chochodile et Coiffeton, il n’est donc pas garanti que vous ferez éclore un Gourmelet. Vous pouvez obtenir des œufs de 7 km en ouvrant des cadeaux d’amis.

Une fois l’événement Une Aventure de Paldea terminé le 10 septembre 2023, il sera probablement beaucoup plus difficile de trouver un Gourmelet à l’état sauvage, mais vous aurez une petite chance d’en faire éclore un à partir d’un œuf de 2 km.

Comment obtenir l’évolution de Gourmelet, Fragroin, dans Pokémon Go

The Pokémon Company

Gourmelet peut évoluer en Fragroin une fois que vous avez collecté 50 bonbons. Il existe en fait deux versions différentes de Fragroin : une version mâle et une version femelle.

Mis à part leurs différences visuelles, la principale chose qui les sépare est leurs statistiques. Fragroin mâle a une statistique d’Attaque plus élevée, une statistique de Défense plus basse et une CP max légèrement plus élevée que la version femelle de Fragroin.

Pouvez-vous capturer un Gourmelet Shiny dans Pokémon Go ?

La bonne nouvelle, c’est que le Gourmelet Shiny est disponible dans Pokémon Go, vous aurez donc la chance de rencontrer un si vous êtes chanceux ! Cela signifie également que Fragroin Shiny est disponible une fois évolué.

Comme pour tout Pokémon Shiny, les chances de rencontrer un Gourmelet Shiny dans le jeu sont très faibles, vous aurez donc besoin d’un mélange de patience et de chance pour en obtenir un.

Voilà tout ce que vous devez savoir sur Gourmelet ! Découvrez d’autres guides Pokémon Go ci-dessous :

