Comment obtenir Riolu et Lucario dans Pokémon Go

Lucario est un excellent Pokémon de type Combat/Acier à avoir à vos côtés, voici donc toutes les manières de l’ajouter à votre équipe dans Pokémon Go.

La région de Sinnoh nous a donné de nombreux Pokémon emblématiques et puissants comme Lucario, un monstre de type Combat/Acier avec de solides statistiques et un excellent éventail d’attaques.

Si vous souhaitez ajouter cet attaquant offensif exceptionnel à votre équipe, vous devriez profiter du fait qu’il est de retour dans Pokémon Go en tant que boss de Raid.

The Pokémon Company Lucario est le roi des Pokémon de Type Combat

Depuis sa sortie en 2018, il n’y a eu que deux façons de trouver Lucario dans le jeu :

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En tant que Boss de Raid de Niveau 3.

Comme récompense pour avoir complété la Tâche de Recherche Spéciale “Défi Niveau 48 – Partie 4”.

Étant donné le nombre important de Pokémon faisant partie du jeu, les joueurs doivent attendre les rotations de Raid pour voir si la créature qu’ils recherchent prend place dans l’un des niveaux des combats de Raid.

Heureusement pour les joueurs, Lucario est actuellement présenté comme un boss de Raid dans les combats de Raid 3 étoiles aux côtés de Ossatueur d’Alola, Magnéton et Galeking.

Lucario peut-il être shiny dans Pokémon Go ?

Oui, Lucario peut être shiny dans Pokémon Go, cette variation ayant été ajoutée au jeu au début de l’événement de célébration de Sinnoh en 2020.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le Lucario shiny peut être facilement repéré car son corps passe du bleu acier au jaune électrique. Cependant, comme il n’apparaît que dans les Raids ou via la Tâche de Recherche Spéciale mentionnée ci-dessus, les chances de trouver un shiny sont très minces car il n’existe aucune méthode pour garantir l’apparition d’un shiny dans le jeu.

Statistiques générales de Lucario dans Pokémon Go

Ce Pokémon de type Combat/Acier a une répartition des statistiques basée sur l’attaque de 236 (ATK), 144 (DEF) et 172 (STA) et peut atteindre une valeur de PC max de 2703 dans Pokémon Go au niveau 40 et 3056 s’il est poussé au niveau 50. De plus, les conditions météorologiques nuageuses et neigeuses peuvent augmenter sa puissance.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Lucario est faible face aux attaques de type Combat, Feu et Sol, mais possède de nombreuses résistances telles que contre les attaques de type Insecte, Poison, Roche, Ténèbres, Dragon, Plante, Glace, Normal et Acier.

Toutes les attaques de Lucario dans Pokémon Go

Le pool d’attaques de Lucario est assez vaste, permettant aux joueurs d’essayer de nombreuses combinaisons différentes. Cependant, si vous recherchez les meilleurs movesets pour les combats PvP et les Raids, vous pouvez consulter ce guide.

Attaques Immédiates de Lucario :

Pisto-Poing (Acier/STAB)

Riposte (Combat/STAB)

Attaques Chargées de Lucario :

Luminocanon (Acier/STAB)

Ball’Ombre (Spectre)

Close Combat (Combat/STAB)

Pied Brûleur (Feu)

Poing Boost (Combat/STAB)

Aurasphère (Combat/STAB)

Bien que trouver Lucario dans Pokémon Go soit une tâche difficile, le faire évoluer à partir de Riolu est assez simple une fois que vous avez rassemblé la quantité requise de Bonbons.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bulbapedia

Pour faire évoluer Riolu en Lucario, il vous suffit de lui donner 50 Bonbons Riolu.

Gardez à l’esprit que Riolu ne peut être trouvé qu’en faisant éclore des Œufs, donc les chances d’en obtenir un, et par conséquent ses Bonbons, sont également minces. Pour accélérer le processus d’évolution, vous pouvez toujours transférer vos Riolu supplémentaires au Professeur Willow ou définir le Pokémon comme votre Copain et aller vous promener.

C’est tout ce que vous devez savoir sur comment obtenir Lucario et Riolu dans Pokémon Go. Pour plus de contenu sur le jeu, consultez la liste ci-dessous :

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Calendrier des Raids | Calendrier des Heures Vedettes | Tableau des types | Codes promo | Guide Giovanni | Guide Arlo | Guide Cliff | Guide Sierra | Guide sbires Rocket | Attraper Métamorph | Meilleurs Pokémon | Journée Communauté | Études de Terrain