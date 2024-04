Un joueur de Pokémon Go désespéré par ses rencontres avec les Oiseaux de Galar

The Pokémon Company

Des dresseurs de Pokémon Go ont témoigné leur compassion envers un joueur malchanceux après avoir jugé que les Oiseaux Légendaires avaient une “dent” contre lui.

Pokémon Go compte de nombreux monstres difficiles à obtenir, mais peut-être que les plus durs à capturer sont le trio d’Oiseaux Légendaires de Galar : Électhor, Sulfura et Artikodin.

Ces trois Pokémon ne sont disponibles que lors de rencontres grâce à l’Encens d’aventure quotidienne et sont incroyablement prompts à s’enfuir, conduisant de nombreux joueurs frustrés à partager leur chagrin sur les réseaux sociaux.

C’est le cas d’un joueur sur le subreddit Pokémon Go Mystic, qui a partagé une capture d’écran montrant à la fois Électhor de Galar et Artikodin de Galar apparus à seulement une minute d’intervalle.

Malheureusement, les deux Oiseaux Légendaires se sont enfuis aussi rapidement qu’ils sont apparus, laissant le dresseur avec le cœur brisé.

Beaucoup dans les commentaires ont partagé leur sympathie, comme un fan qui a simplement dit : “Les oiseaux ont une dent contre toi,” et “Cela représente presque la moitié des oiseaux que j’ai vus depuis le lancement de l’encens quotidien.”

D’autres ont plaisanté en disant que le joueur avait en fait rencontré les trois Oiseaux Légendaires, affirmant que le Roucool à 369 PC était tout aussi précieux.

“Désolé pour le Roucool, tu l’obtiendras un jour,” a dit un joueur, tandis qu’un autre a dit : “C’est pourquoi je lance toujours la Master Ball sur Roucool .”

Depuis que les dresseurs ont pris conscience de la difficulté extrême à rencontrer et à capturer les Oiseaux de Galar, beaucoup ont demandé une solution plus facile. Bien qu’il soit peu probable que Niantic change la manière dont le trio d’Oiseaux de Galar apparaît, il est clair que de nombreux dresseurs en ont assez de ces Légendaires encore trop rares.