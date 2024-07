Comment obtenir Tarinor et Tarinorme dans Pokémon Go

The Pokémon Company

Les dresseurs cherchant à attraper le Pokémon de type Roche de la troisième génération, Tarinor, dans Pokémon Go, peuvent trouver toutes les informations nécessaires dans notre guide.

Pokémon Go présente des créatures provenant de nombreuses régions différentes, de Kanto de la première génération à Paldea de la neuvième génération. Cela inclut les Pokémon de la troisième génération qui sont apparus pour la première fois dans la région de Hoenn.

Tarinor a été introduit durant l’époque de Pokémon Rubis & Saphir, et ce Pokémon de type Roche a reçu une amélioration significative avec l’arrivée de Tarinorme, introduit dans la quatrième génération.

Mais comment les joueurs de Pokémon Go peuvent-ils obtenir Tarinor en premier lieu ? Voici un aperçu de la manière de le faire, ainsi que de savoir si une version Shiny de ce Pokémon est disponible dans Pokémon Go.

The Pokémon Company

Tarinor peut être trouvé de plusieurs manières dans le jeu mobile, notamment dans la nature, ainsi que lors de Raids et/ou en récompense de recherches. Actuellement, ce Pokémon n’est pas disponible dans les œufs.

Il est important de noter que Tarinor peut également apparaître plus fréquemment lors d’événements spéciaux, y compris pendant les Heures de Pokémon vedette.

Tarinor est l’une des créatures de Pokémon Go nécessitant une condition spéciale pour évoluer en Tarinorme.

En rapport: Comment faire évoluer Ceribou dans Pokémon Go

The Pokemon Company

Les dresseurs devront utiliser 50 bonbons Tarinor pour le faire évoluer, mais il est également nécessaire d’être à proximité d’un Module Leurre Magnétique pour que l’évolution en Tarinorme soit possible.

Cette condition du Module Leurre Magnétique est une référence à l’évolution de Tarinor dans les jeux principaux. Dans la plupart des jeux, et particulièrement dans la quatrième génération, Tarinor ne pouvait évoluer en Tarinorme que dans des champs magnétiques spéciaux, comme le Mont Couronné et la Grotte Électrolithe.

Tarinor peut-il être Shiny dans Pokémon Go ?

Oui, Tarinor peut être Shiny dans Pokémon Go.

La version Shiny de Tarinor peut être rencontrée dans la nature, ainsi que sa version normale. Tarinor Shiny est de couleur jaune au lieu de bleu.

Statistiques, attaques, résistances et faiblesses de Tarinor dans Pokémon Go

En tant que Pokémon de type Roche, Tarinor possède les statistiques suivantes :

Attaque : 82

82 Défense : 215

215 PV : 102

102 PC max : 1123

Attaques immédiates de Tarinor :

Étincelle (Électrique)

Jet-Pierres (Roche/STAB)

Attaques chargées de Tarinor :

Éboulement (Roche/STAB)

Tonnerre (Électrique)

Boule Roc (Roche/STAB)

Résistances de Tarinor :

Feu

Vol

Normal

Poison

Faiblesses de Tarinor :

Combat

Plante

Sol

Acier

Eau

Voilà, vous savez tout sur Tarinor dans Pokémon Go. Pour plus de guides sur Pokémon Go, consultez nos autres guides sur le jeu mobile de Niantic :

