Une Méga-Évolution oubliée de Pokémon Go reste introuvable

Au fil des années, de plus en plus de Méga-Évolutions ont été introduites dans Pokémon Go, mais parmi celles qui échappent encore aux joueurs, il y en a une qui les fait se demander si Niantic ne l’a pas tout simplement oubliée.

Parmi les Méga-Évolutions restantes à ajouter à Pokémon Go, c’est Méga-Camérupt qui laisse les joueurs perplexes, se demandant si il arrivera un jour, certains craignant que Niantic ne l’ait oublié.

Cette Méga-Évolution n’a pas encore fait son apparition dans Pokémon Go, comme l’a souligné un dresseur confus qui a demandé : « Quand pensez-vous que la Méga-Camérupt sera disponible ? » suivi de « Parmi les mégas restantes, c’est probablement celle qui est au plus bas des radars des gens, oubliant même son existence. »

Toujours aucune trace de la Méga-Évolution oubliée dans Pokémon Go

Expliquant pourquoi ils ne voient pas Méga-Camérupt arriver de sitôt, il a continué, « Elle n’a pas de caractéristique spéciale en soi comme être une espèce régionale, bonne pour le méga PvP, un cas intéressant d’énergie méga comme Gallame (il y a aussi des événements de type psy pour lesquels elle pourrait convenir) ou être très puissante en PvE comme Métalosse et Mewtwo. »

Introduite pour la première fois dans Rubis Oméga et Saphir Alpha, la Méga-Camérupt augmente considérablement la puissance offensive du Pokémon Éruption, poussant ses statistiques totales de 460 à 560 et lui donnant une attaque spéciale impressionnante de 145, bien que sa vitesse de base soit terrible, à 20.

Malgré cette amélioration, la Méga-Camérupt est loin d’être un favori des fans et on ne s’attend pas à ce qu’elle ait un grand impact sur la méta de Pokémon Go lorsqu’elle arrivera enfin. Cependant, les fans de Camérupt sont impatients que sa Méga-Évolution soit ajoutée dès que possible.

The Pokémon Company

Un tel fan a dit, « C’est assez ridicule qu’ils aient sorti Primo-Groudon bien avant la Méga-Camérupt. On dirait qu’ils ne comprennent pas comment créer de l’engouement. Ce n’est pas une question de comment elle sera libérée, mais quand. Elle sera sûrement lancée lors d’un événement pour les types sol ou dir3. »

Théorisant quand la Méga-Camérupt fera ses débuts, un autre utilisateur a répondu, « Je suis assez sûr que la Méga-Camérupt et le Méga-Sharpedo ont été conçus comme les mégas signatures de Max et Arthur respectivement dans Rubis Oméga et Saphir Alpha, » ce qui les amène à croire qu’un événement Team Aqua et Magma serait le moment parfait pour l’ajouter.

Quoi qu’il en soit, les joueurs de Pokémon Go devront attendre pour avoir la chance d’utiliser Méga-Camérupt, bien qu’elle soit loin d’être la seule Méga-Évolution encore à ajouter. Parmi les autres, on trouve notamment Métalosse, Gallame et Mewtwo.

