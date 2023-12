Cette couleur d’œuf de Pokémon Go jugée “dérisoire” frustre les joueurs

Les joueurs de Pokémon Go sont mécontents des Pokémon qui éclosent des œufs de 12km et demandent à Niantic de changer les Pokémon qui en sortent.

Pokémon Go incarne l’essence des jeux Pokémon classiques, encourageant les joueurs à se promener dans le but de devenir comme Sacha et de “Tous les attraper !”

Une des manières dont Niantic a lié l’objectif de faire bouger les joueurs pour obtenir les Pokémon rares était les œufs, qui peuvent être obtenus des PokéStops.

Il existe différents types d’œufs, chacun nécessitant une certaine distance à parcourir avant que le Pokémon à l’intérieur soit prêt à entrer dans le monde (tout comme dans les jeux classiques sur Nintendo).

Mais les joueurs en ont assez des œufs de 12km qui encombrent leur inventaire, se demandant s’ils valent quelque chose.

Des joueurs de Pokémon Go mécontents des œufs de 12km

Un fan de Pokémon Go a exprimé ses frustrations, se plaignant de l’existence des œufs “sans valeur” dans le jeu : “Est-ce que quelqu’un d’autre a l’impression que les œufs de 12km sont presque sans valeur à ce stade ?”

Le posteur original n’était pas mécontent de l’œuf de 12km, affirmant qu’il avait réussi à faire éclore des Pokémon “pertinents pour les raids/PVP”. Mais maintenant, avec le jeu plus avancé dans son cycle de vie, il s’est plaint qu’il était temps pour Niantic de faire un changement.

“Je jure que si je fais éclore un autre sandile, pancham, ou pawniard inutile, je vais devenir fou. Niantic doit changer les choses et mettre quelque chose de nouveau/rare à atteindre.” Ont-ils dit.

D’autres joueurs ne pouvaient s’empêcher de se joindre et d’être d’accord avec le posteur original, mais admettaient être attirés par la rareté des œufs rouges.

“Ouais, ils sont toujours nuls. Les œufs sont une telle déception mais je vais continuer à chasser ces œufs rouges.”

Pour certains fans du jeu mobile, les œufs rouges les traitaient bien, avec un joueur ravi de son expérience récente avec l’œuf de 12km : “J’ai obtenu un shiny Scalpion il y a une semaine ou deux. C’était sympa.”

Les fans de Pokémon Go étaient heureux de l’annonce du Défi de Collection du Pokémon Go Winter Wonderland 2023, alors que Niantic continue d’ajouter de nouveaux contenus pour que les joueurs puissent s’y plonger. Pour plus de guides sur comment tirer le meilleur de votre expérience Pokémon Go, visitez nos guides ci-dessous :

