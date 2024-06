Les joueurs de Pokémon Go demandent une révision complète des rotations des Pokémon sauvages

The Pokémon Company

Les joueurs de Pokémon Go sont une fois de plus déçus par la qualité du jeu mobile, affirmant que l’application pourrait être à un “niveau historiquement bas” en raison des apparitions sauvages “ennuyeuses” et répétitives.

Il n’est pas surprenant que les utilisateurs de Pokémon Go aient à plusieurs reprises exprimé leurs préoccupations à Niantic concernant les événements médiocres et les bugs non corrigés.

Concernant la prochaine Fête du 8ème Anniversaire, les dresseurs ont critiqué la célébration comme étant “incroyablement pathétique” en se basant sur les apparitions de Tadmorv et Grotadmorv portant des chapeaux de fête. D’autres étaient également lassés de voir les Pokémon de départ souvent présents dans la nature lors des événements.

Maintenant, les joueurs de Pokémon Go se sont tournés vers Reddit pour expliquer pourquoi ils pensent que le jeu est actuellement en “ruines“.

L’auteur du post original a énuméré plusieurs raisons pour lesquelles ils croient que Pokémon Go a vraiment souffert ces derniers mois. Ces exemples incluent la modification de la manière de lancer des Poké Balls et les déconnexions aléatoires des Raids.

“Le Ligue Super est en ruines depuis au moins 2 mois maintenant, encore après la mise à jour des biomes. Pas le ‘Go Battle Lag’ habituel, mais des gels si importants que Niantic a en fait désactivé la mise à jour des biomes pour les joueurs participant aux championnats,” a écrit le dresseur.

“Le jeu a connu des périodes sombres, mais honnêtement, je pense que c’est le niveau le plus bas de tous les temps. J’attends toujours avec impatience le GO Fest, mais s’ils ne se reprennent pas rapidement, je vais vraiment avoir du mal à trouver des raisons de continuer à jouer à ce stade.”

La section des commentaires a appuyé les préoccupations de l’auteur. Ils ont réitéré que les apparitions sauvages disponibles lors de la dernière saison sont trop similaires à celles de la saison actuelle. De plus, la plupart des rencontres sauvages proviennent de la région de Kanto.

Un joueur a attribué la baisse de qualité du jeu aux licenciements des développeurs “talentueux” par Niantic.

“Je pense honnêtement que Niantic cherche encore à prouver quelque chose depuis que le succès de Pokémon Go est entièrement attribué à la franchise Pokémon, et que toutes leurs IP uniques ont échoué de manière retentissante. L’équipe réduite qui développe ce jeu ne fait que le minimum d’efforts,” ont-ils déclaré.