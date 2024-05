The Boys Saison 4 : Présentation des nouveaux super-héros

L’équipe de Homelander va accueillir deux nouveaux Supes dans la saison 4 de The Boys, après les morts qui ont émaillé la série.

Il y a eu du mouvement du côté des Supes dans la précédente saison de The Boys. Les Sept n’étaient soudain plus vraiment “sept”, alors que Homelander perdait une nouvelle fois patience et s’amusait à fouiller dans le ventre de Black Noir. Le leader narcissique voyait en effet dans son partenaire un traître, et offrait aux spectateurs un nouveau moment gore typique de la production Prime Video.

Il faut aussi composer avec la soudaine absence de Queen Maeve, présumée morte aux yeux du public et de Homelander après s’être accrochée à un Soldier Boy explosif, sauvant au passage la tour Vought. Il y avait donc des places vacantes dans l’équipe des plus grands super-héros, mais ça ne pouvait pas durer : on sait déjà que de nouvelles têtes vont apparaître aux côtés de The Deep et A-Train.

Qui sont les nouveaux super-héros dans la saison 4 de The Boys ?

Les nouveaux membres des Sept dans la saison 4 de The Boys sont Sister Sage et Firecracker : une image partagée par Prime Video pour la promotion des prochains épisodes permet de les découvrir sur une scène.

Les Sept seront désormais six… ce qui ne changera pas beaucoup des précédentes saisons – à croire que les chiffres ne sont pas le fort des maniaques en collants. Un autre détail qui a son importance, est la présence de Black Noir sur scène. Le héros est pourtant bien mort après que Homelander lui ait troué l’abdomen.

Lors d’une interview chez Entertainment Weekly, le créateur de la série Eric Kripke a justifié le retour de Black Noir en affirmant qu’il serait bien de nouveau dans The Boys, mais d’une manière qui pourrait bien surprendre les spectateurs. Quant à l’acteur qui incarne le Supe, Nathan Mitchell, il restera inchangé – bien que son visage ne soit de toute façon pas montré.

Qui est Firecracker dans la saison 4 de The Boys ?

Firecracker a une passion pour les armes à feu, mais ses pouvoirs seront révélés plus en détails uniquement dans la nouvelle saison.

amazon contents LLC

À en croire la page wiki de The Boys, l’héroïne aurait reçu du Composé V peu après sa naissance, à la demande de ses parents. Ses pleines capacités seront entièrement révélées dans la série Prime Video. À ce stade, on sait néanmoins qu’elle est censée disposer de l’habituelle super force des Supes, couplée à une agilité exceptionnelle.

Firecracker dispose également d’une ouïe surprenante, percevant des fréquences que le reste de l’humanité ne peut normalement pas capter. Ce qui peut se retourner contre elle : une fréquence trop élevée risque de la blesser, voire de l’handicaper.

Toutjours pour Entertainment Weekly, Eric Kripke a présenté la nouvelle-venue plus en détail : “Firecracker représente à la fois les membres des mouvements conspirationnistes et les médias d’extrême droite. Son histoire surprenante la relie à certaines personnalités de notre monde, et on trouvait intéressant d’avoir un de ces personnages armés, le genre qui dit ‘j’ai abattu mes chiots’.“

Firecracker sera interprétée par Valorie Curry. L’actrice a joué des rôles notamment dans la saga Twilight ou dans The Tick.

Qui est Sister Sage dans la saison 4 de The Boys ?

Sister Sage serait la personne la plus intelligente au monde dans la série The Boys.

amazon contents LLC

Comme pour Firecracker, l’étendue de ses capacités n’a pas encore été dévoilée : il faudra les retrouver dans la saison 4. On sait toutefois que ses pouvoirs sont uniques d’après Kripke, et qu’elle possède un esprit particulièrement fin.

De la même manière qu’avec Firecracker, le créateur de The Boys s’est amusé à offrir quelques précisions sur la nouvelle héroïne : “Son pouvoir est tellement amusant. C’est un personnage qu’on retrouve dans beaucoup d’univers super-héroïque. Mais là où ces héros sont généralement des mecs blancs et maigrichons, on voulait une femme noire qui a grandi dans un quartier défavorisé, où personne ne l’écoute. C’est à la fois un commentaire et une satire de voir la personne la plus intelligente, capable de résoudre tous les maux de l’humanité, être ignorée par tout le monde. Ça explique pourquoi elle devient une misanthrope aigrie.“

Le personnage sera interprété par l’actrice Susan Heyward. Vous avez peut-être déjà vu l’actrice dans Orange Is The New Black, Powers, ou encore Delilah.

La saison 4 de The Boys sortira le 13 juin 2024, mais ne signera pas la fin de la série des Supes, qui a déjà annoncé sa saison 5 : on vous en parle davantage ici.