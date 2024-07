Le final de la saison 4 de The Boys fait revenir le Super le plus terrifiant de la série

Le final de la saison 4 a fait participer de nombreux Supers à la prise de pouvoir d’Homelander, mais il en est un qui se démarque des autres, et qu’on avait déjà rencontré dans la saison 2 de la série sur Prime Video.

Le final de la saison 4 de The Boys a été violent pour quiconque n’était pas du côté de Vought : alors qu’Homelander et les Sept réussissent à prendre le contrôle de la Maison blanche, que Victoria Neuman se fait éliminer par un Butcher qui voit rouge et qu’Ashley tente l’aventure du Composé V, les Boys se font quant à eux capturer par des Supers qu’on avait presque oublié.

“Presque” seulement, parce que les Supers en question sont en réalité suffisamment mémorables pour laisser des marques après leur passage : entre Vas, dit “Boudin d’amour” qui semble avoir un faible pour la Crème, ou encore Cate Dunlap et Sam Riordan de la série dérivée Gen V, les sbires du Protecteur n’étaient pas tout à fait des étrangers. Mais parmi tous ces monstres, c’est surtout Cindy (Ess Hödlmoser) qui mérite la crainte des spectateurs.

Tout comme Vas, on rencontre Cindy pour la première fois dans la saison 2, alors que les Boys infiltrent le Sage Grove Center : officiellement connu comme un hôpital psychiatrique, le complexe sert en réalité à mener des expériences sur les Supers, sous la direction de Stormfront, petite amie dégénérée et fasciste d’Homelander. Il va de soi que les choses dérapent, et certains cobayes parviennent à s’échapper. Parmi eux, Cindy, télékinésiste qui n’hésite pas à réduire en bouillie barreaux et bourreaux en se frayant un chemin à la seule force de ses pensées – et de son regard effrayant.

La Super était ensuite aperçue en train de faire du stop en bord de route, et disparaissait de la série. Sans nouvelles dans la saison 3, on aurait pu songer qu’elle s’était trouvé un endroit tranquille pour méditer paisiblement dans son coin, mais le final de la saison 4 a révélé qu’il n’en était rien. Visiblement convaincue par les propos d’Homelander prônant une “nouvelle ère pour les Supers“, la jeune femme participe à la capture de Hughie, balançant sans effort un bateau sur la route qu’emprunte le protagoniste. Stella (Starlight) n’échappera à la mort que grâce à son pouvoir retrouvé, lui permettant de fuir en volant.

Sauf qu’en réalité, la Super n’avait pas tout à fait disparu des radars : l’épisode d’octobre 2021 de Seven on 7, spin-off de The Boys sous forme de websérie, a donné des nouvelles de Cindy. On retrouve son portrait robot alors que “des rapports d’un tueur en série autostoppeur” sont cités par le présentateur fictif Cameron Coleman. Mais que les téléspectateurs soient rassurés : “Black Noir s’est porté volontaire pour gérer la situation rapidement et, évidemment, en toute discrétion.” Black Noir aurait-il trouvé les mots justes, à l’époque, pour convaincre Cindy de devenir une alliée des Sept ?

Étant donné le final de la saison 4, il est très probable que Cindy revienne dans la saison 5 de The Boys. Et en attendant de retrouver les nouveaux épisodes, on vous propose 10 films et séries qui vous plairont si vous êtes fan d’Homelander et des Supers timbrés de Prime Video.