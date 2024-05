Le créateur de The Boys donne des nouvelles de ce spin-off prometteur : il faudra être patient

Alors que The Boys se prépare pour son retour dans la saison 4, le créateur de la série revient sur un spin-off prometteur : la série est encore loin de se concrétiser.

La saison 4 de The Boys ne tardera plus à sortir sur Prime Video, rejoignant les grosses séries du mois de juin 2024. Attendue de pied ferme par les fans, elle leur permettra de retrouver leurs personnages préférés alors que le précédent chapitre les mettait dans une situation complexe : Billy Butcher est mourant, mais tente quand même de tirer son fils Ryan des griffes du terrifiant Homelander.

Mais l’univers des Supes ne s’intéresse pas qu’aux éléments les plus puissants de Vought. De nombreux spin-offs ont déjà vu le jour, comme The Boys Présentent : Les Diaboliques, ou encore le plus récent Gen V, déjà renouvelé pour une saison 2. Clairement, le public aime le ton impertinent et l’image violente de la série créée par Eric Kripke et adaptant les comics de Garth Ennis. Mais qu’en est-il des autres produits dérivés ?

En effet, une autre création a déjà été annoncée, sans donner davantage de nouvelles depuis, à savoir The Boys : Mexico. Présentée en 2023, la série devrait avoir droit à la participation de Gael Garcia Bernal (de Werewolf by Night), et Diego Luna (Andor) en tant que producteurs exécutifs, mais les détails s’arrêtaient là jusqu’à présent.

Amazon Studios

Or, dans une récente interview auprès d’Entertainment Weekly, Eric Kripke a reconnu que la série n’en était qu’à ses débuts et était encore loin d’atteindre le plateau de tournage : “Amazon est encore en train de conclure l’accord avec le scénariste pour le pilote“, explique-t-il, avant de préciser : “Il a une idée incroyable, et ça nous fait tous rire quand on pense à quel point ce serait amusant. Mais il y a beaucoup d’obstacles à surmonter avant que cette série ne devienne réalité.”

Le projet est donc loin de se concrétiser, mais semble particulièrement prometteur. Déjà, à l’époque de l’annonce, Bernal avait affirmé auprès de Variety être “vraiment emballé” par le potentiel du spin-off : “on peut faire quelque chose de vraiment intéressant avec l’Amérique latine.“

À ce stade, il n’existe pas d’autre détail sur l’histoire qui pourrait être découverte dans The Boys : Mexico. D’autant plus qu’il s’agirait d’une écriture originale, les comics n’abordant pas le sujet ou la région.

En attendant d’en savoir plus, il est toujours possible de passer le temps avec les séries dérivées déjà sorties : Gen V ou encore Les Diaboliques sont disponibles sur Prime Video, au même titre que leur grande sœur The Boys, dont l’avenir semble radieux.