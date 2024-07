La saison 4 de The Boys est terminée, mais la série de Prime Video ne s’arrêtera pas là : on vous dit tout ce qu’on sait sur la saison 5, déjà confirmée comme étant la dernière.

L’affrontement entre Homelander et Butcher dure depuis 2019, et le final de la saison 4 n’aura pas manqué de laisser un arrière-goût désagréable à de nombreux fans de The Boys. Entre la victoire du Protecteur grâce au plan de Sister Sage et le leader des Boys qui ne cesse de s’enfoncer toujours plus dans la déchéance et la violence, les choses ne pouvaient pas plus mal tourner – surtout si on ajoute une scène post-générique qui n’annonce rien de bon.

On pourrait croire que le conflit entre les deux groupes est parti pour durer encore une éternité, mais la nouvelle est tombée alors que les épisodes n’étaient pas encore tous sortis : la saison 5, déjà officiellement confirmée par Prime Video, sera aussi la dernière. Entre estimations pour sa fenêtre de sortie, casting ou encore lien avec le spin-off Gen V, on vous dit tout ce qu’on sait sur la saison 5 de The Boys.

Sommaire

Y aura-t-il une saison 5 de The Boys ?

Oui, il y aura une saison 5 de The Boys : la nouvelle a été confirmée par Prime Video avant même la sortie de la saison 4.

amazon mgm studios

De son côté, le créateur de la série Eric Kripke a affirmé que la saison 5 serait également la dernière. Toutefois, de récents propos de la star Laz Alonso (la Crème) peuvent laisser espérer un film après la cinquième saison, pour conclure pour de bon l’histoire de The Boys. À noter néanmoins que l’acteur a expliqué vouloir un tel projet, mais que rien n’a été confirmé par Amazon.

Y a-t-il une date de sortie pour la saison 5 de The Boys ?

Non, il n’y a pas encore de date ou de fenêtre de sortie pour la saison 5 de The Boys.

Il faudra probablement attendre au moins 2026, si l’on se réfère au rythme de production de la série : la saison 1 était sortie en 2019, la saison 2 en 2020, mais la saison 3 avait été diffusée en 2022 tandis que la quatrième est arrivée en 2024.

Il faut aussi composer avec Gen V, spin-off qui sera amené à prendre une place plus importante dans l’intrigue principale et sa chronologie. Les showrunners Eric Kripke et Michele Fazekas ont en effet expliqué en octobre 2023 auprès d’Entertainment Weekly : “Dès que nous entamerons la saison 4 de The Boys, il y aura une transition vers (…) la saison 2 de Gen V.” Les deux séries vont donc alterner leur sortie et se répondre, même si les producteurs ont insisté sur le fait qu’il n’y aurait pas de crossover pour autant.

Malheureusement, il est pour le moment difficile d’anticiper la sortie de la saison 2 de Gen V, retardée suite au décès d’un de ses acteurs principaux juste avant le tournage. Il est très probable que le délai se répercutera également sur la production de The Boys, mais il faudra attendre de nouvelles informations officielles pour savoir à quel point.

Quel casting peut-on espérer pour la saison 5 de The Boys ?

On peut déjà s’attendre à retrouver le casting principal de The Boys dans la saison 5, malgré l’absence de confirmation officielle à ce stade : Karl Urban reprendra certainement le manteau de Butcher, tandis qu’Antony Starr remettra la cape d’Homelander.

amazon mgm studios

Vous pouvez retrouver ci-dessous la distribution complète à laquelle on peut s’attendre dans la saison 5 de The Boys :

Karl Urban dans le rôle de Billy Butcher

Jack Quaid dans le rôle de Hughie

Laz Alonso dans le rôle de la Crème

Tomer Kapon dans le rôle de Frenchie

Karen Fukuhara dans le rôle de Kimiko

Erin Moriarty dans le rôle de Starlight (ou Stella)

Antony Starr dans le rôle de Homelander (ou le Protecteur)

Chace Crawford dans le rôle de The Deep (ou l’Homme-Poisson)

Susan Heyward dans le rôle de Sister Sage

Valorie Curry dans le rôle de Firecracker

Nathan Mitchell dans le rôle de Black Noir

Colby Minifie dans le rôle d’Ashley

Jensen Ackles dans le rôle de Soldier Boy (ou le Petit Soldat)

Cameron Crovetti dans le rôle de Ryan

En revanche, la participation d’autres acteurs peut paraître incertaine à ce stade. Si le personnage de Jeffrey Dean Morgan a joué un rôle crucial dans le développement de Butcher, rien ne dit qu’il apparaîtra encore à l’écran après le cap qui a été franchi dans le final de la saison 4.

De la même manière, on ignore encore si Jessie Usher reviendra dans le costume d’A-Train, alors que le Super a fui dans l’épisode 8 en abandonnant la puce servant de traqueur. Enfin, si Queen Maeve n’est pas apparue dans la saison 4, une phrase de l’épisode 7 l’a mentionnée : peut-être aura-t-on droit à un passage de l’actrice Dominique McElligott dans la saison 5 de The Boys.

Intrigue de la saison 5 de The Boys : à quoi peut-on s’attendre ?

La saison 4 prépare déjà le terrain pour plusieurs intrigues de la saison 5 : il faudra en découvrir davantage sur le “Super Cancer” de Butcher, qui se retrouve en possession du Virus, tandis qu’Homelander s’est emparé du pouvoir.

amazon mgm studios/sony

Les Boys ont bien essayé de fuir le pays, mais se sont presque tous faits attraper. Il est donc possible qu’on retrouve nos protagonistes dans un complexe duquel ils devront s’échapper – ce qui rappelle le final de la saison 1 de Gen V, dans lequel on retrouvait Marie et ses amis dans une chambre d’hôpital sans porte.

Le destin d’autres personnages est plus difficile à deviner : Starlight s’est enfuie on ne sait où, et Ryan aussi a disparu après son altercation avec Butcher et Mallory. Zoé aussi pourrait avoir droit à son fil narratif, après avoir été acceptée à l’institut Red River.

Enfin, on ignore si l’injection de Composé V que s’est administrée Ashley a fonctionné jusqu’au bout ou a échoué. Peut-être que cette dernière comptera parmi de nouveaux vilains pour la saison finale de The Boys ?