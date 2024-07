Qui est l’acolyte de Tek Paladin dans la saison 4 de The Boys ?

Tek Paladin revient dans l’épisode 6 de la saison 4 de The Boys, et on nous offre un aperçu de son acolyte : qui est le side-kick masqué du Super-détective ?

Les spectateurs avaient déjà pu se familiariser avec Tek Paladin et sa passion des trous dans la série dérivée de Gen V, mais le super-héros est loin de se contenter d’une apparition dans un spin-off. Il est donc revenu en force dans l’épisode 6 de la saison 4 de The Boys, et il n’est pas seul.

Car le détective dopé au Composé V ne travaille pas toujours en solitaire. À l’image de Batman dont il parodie de nombreux aspects – la richesse et la Tek Cave, notamment – il a aussi son propre Robin, qui apparaît de manière surprenante dans l’épisode 6. Masqué et bâillonné, le side-kick ne peut communiquer que par des borborygmes et on ne nous dévoilera jamais son identité. Mais qui est réellement l’acolyte de Tek Paladin dans The Boys ?

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Attention : cet article contient des spoilers de la saison 4 de The Boys et des comics.

Qui est l’acolyte masqué de Tek Paladin dans la saison 4 de The Boys ?

L’acolyte qui apparaît dans la Tek Cave dans l’épisode 6 est en réalité nommé Laddio et est interprété par Reid Millar, mais attention : il existe plusieurs Laddio dans The Boys !

dynamite entertainment

Dans les comics, Laddio œuvre au côté de Tek Paladin et est une parodie évidente du Robin de Batman, jouant sur la relation plus qu’amicale parfois suggérée entre les deux personnages de DC.

Mais Laddio est un rôle avant d’être une personne : Tek Paladin peut ainsi remplacer ses Laddio, et différents acolytes ont combattu avec le Super-détective. Alors que le neuvième numéro des comics a révélé que le véritable nom de Tek Paladin est Robert Vernon, celui des Laddio reste toujours inconnu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

À noter cependant que le nom de Laddio existait avant Tek Paladin. La première personne à porter ce titre a en effet combattu avec Steel Knight durant la Seconde Guerre Mondiale, mais les deux hommes ont été tués par une frappe aérienne allemande dès leur première mission.

Quand Hughie se retrouve à la merci du Super dans l’épisode 6 de la saison 4 de The Boys, c’est donc pour déterminer s’il est apte à devenir un nouveau Laddio. Et, indirectement, on comprend que c’était donc à Webweaver que devait revenir ce nouveau rôle.

Quelle est la relation entre Tek Paladin et Laddio ?

Les choses dérapent pour la première fois entre les deux Supers dans les comics à cause de leur relation avec un vilain, Talon.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

amazon mgm studios

Tous deux se lient en effet d’amitié avec le méchant, et finissent par coucher avec lui. Ce qui cause une tension sexuelle entre eux, sauf que Tek Paladin a un autre problème : il est obnubilé à l’idée de coucher avec tout et n’importe quoi, surtout s’il se retrouve en présence d’un trou : un tuyau, un mug, tout est bon pour le bonhomme.

Quels sont les pouvoirs de l’acolyte de Tek Paladin ?

Les pouvoirs de Laddio ne sont pas clairement identifiés dans la série Prime Video, mais il n’a aucune capacité surhumaine dans les comics The Boys.

Lorsqu’il prend le nom de SwingWing, une parodie de Night Wing de DC, il manque de perdre sa mâchoire après avoir reçu un coup de Hughie, alors dopé au Composé V.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais une chose reste certaine : Laddio sait exactement comment faire mal à Tek Paladin, sans avoir à recourir à la violence. C’est grâce à ses conseils que les Boys de la série réussissent à lui soutirer des informations, en dilapidant sa richesse dans des causes auxquelles il ne croit pas.

Pour ne rien rater de la suite de la série, vous pouvez également consulter le calendrier de sortie des épisodes de la saison 4 de The Boys.