Les fans de The Boys saluent la performance hilarante du “fake” Black Noir dans la saison 4

La saison 4 de The Boys a introduit un nouveau Black Noir, surnommé « fake » (i.e. : faux) Noir, et les spectateurs n’en peuvent plus de ses performances hilarantes.

De nombreux nouveaux Supes ont été introduits dans les trois premiers épisodes de la saison 4 de The Boys, mais personne ne s’attendait à revoir Black Noir au sein des Sept.

Cependant, il est vite apparu évident pour de nombreux fans que cette version de Noir était fausse, car la personne derrière le masque emblématique offrait une interprétation plus personnelle et hilarante du personnage.

Les fans ne semblent pas se lasser du faux Black Noir, comme l’a posté un fan sur X/Twitter : « Besoin de plus de scènes de Black Noir hors de son personnage, mec je suis mort de rire. »

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

D’autres fans n’ont cessé de saluer une scène particulière de l’épisode 1 de la saison 4, dans laquelle Black Noir a parlé pour la première fois (en dehors de certains anciens flashbacks, comme ceux revenant sur la fameuse bataille du Nicaragua), confirmant ainsi qu’il ne s’agissait pas du même Noir que celui des précedentes saisons.

« Black Noir dans cette scène m’a fait rouler par terre », a commenté un spectateur, tandis qu’un autre a publié : « Mec, cette putain de scène. Elle m’a pris tellement au dépourvu mais omg ce nouveau Black Noir, je l’adore déjà. »

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le retour de Black Noir dans cette nouvelle saison de The Boys en a surpris plus d’un, car pour rappel, l’assassin avait été tué par Homelander à la fin de la saison 3.

Jusqu’à sa mort, les fans n’avaient vu Black Noir que comme une machine à tuer aussi dangereuse que silencieuse et au passé mystérieux, agissant directement pour le compte de Vought International.

Alors que certains croyaient que Black Noir avait survécu à l’attaque vicieuse d’Homelander, il est maintenant assez clair que Vought a très certainement engagé un acteur pour jouer le rôle de Noir afin de cacher la mort du super-héros.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un élément clé qui soutient cela, c’est au moment de l’interaction entre le faux Noir et la PDG de Vought, Ashley Barrett, lorsqu’il lui dit : « J’ai juste du mal avec la motivation de Noir. »

Bien qu’une poignée de fans de The Boys puissent être déçus par la mort définitive du Black Noir d’origine, ils pourront au moins se réconforter en se disant que le faux Noir sera là pour apporter quelques rires.

Pour en savoir plus sur The Boys, consultez le calendrier de sortie des épisodes de la saison 4 de The Boys et découvrez ce que Sister Sage fait à son cerveau dans l’épisode 3, ou encore si La Crème a été recasté pour cette nouvelle saison.

L’article continue après la publicité