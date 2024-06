The Boys Saison 4 : Que fait Sister Sage à son cerveau dans l’épisode 3 ?

La saison 4 de The Boys a présenté Sister Sage comme une Super bien à part, mais une scène de la saison 3 a perturbé les spectateurs en suggérant que le personnage s’en est pris directement à son cerveau.

Il n’a pas fallu attendre la saison 4 de The Boys pour qu’Homelander estime être entouré d’idiots. Mais dans les nouveaux épisodes qui viennent de tomber sur Prime Video, le leader des Sept a décidé qu’il était temps de mettre un terme au carnaval des imbéciles heureux n’osant pas le contredire. Et quoi de mieux dans ce cas-là que de recruter la personne la plus intelligente au monde ?

Sister Sage intègre donc l’équipe d’élite de Vought, et aide le Protecteur à lancer son plan de conquête planétaire, sous couvert de vouloir laisser un avenir radieux à son fils Ryan. Et très vite, l’égo démesuré des autres membres des Sept en prend un coup, alors que Sage ne mâche pas ses mots devant leur bêtise ou s’amuse à les manipuler.

Mais une scène a surpris de nombreux spectateurs : délaissant son attitude supérieure et ses réflexions, Sage embrasse passionnément l’Homme-Poisson (ou Deep) dans une scène surprenante. Le cadre s’élargit alors pour révéler un instrument médical couvert de sang : que faut-il comprendre sur le final de l’épisode 3 de la saison 4 de The Boys ?

Qu’est-il arrivé à Sister Sage à la fin de l’épisode 3 de la saison 4 de The Boys ?

Sister Sage semble avoir subi une lobotomie à la fin de l’épisode 3 de la saison 4 de The Boys, mais rien ne permet de déterminer avec certitude si elle se l’est elle-même infligée ou si elle en a été victime des mains d’un autre personnage.

amazon mgm studio

Pour de nombreux spectateurs, l’acte a été intentionnel. Un avis que l’on retrouve par exemple chez cet internaute sur X/Twitter : “Sister Sage se fait une lobotomie parce que l’ignorance est une bénédiction, d’où la malbouffe, les émissions de téléréalité et coucher avec The Deep. En tant que super-intellectuelle, elle ne peut pas se détendre comme les autres.“

La lobotomie consiste à insérer un objet métallique au niveau de l’œil jusque dans le cerveau pour en perturber le fonctionnement. Souvent utilisée dans les années 50, la pratique médicale est surtout considérée comme un moyen de transformer un individu en légume en le dépossédant de ses facultés intellectuelles.

Pourquoi Sister Sage se fait-elle une lobotomie dans The Boys ?

Après avoir affronté Homelander et compris la gravité de ses actions, Sister Sage s’est probablement lobotomisée pour faire une pause avec son propre cerveau.

amazon mgm studio

La Super a très certainement les connaissances nécessaires pour s’infliger un tel acte médical elle-même. Elle est, après tout, la personne la plus intelligente au monde.

Mais la lobotomie ne signifie pas pour autant qu’elle ne pourra plus revenir à la normale. Comme l’indique son dossier visible dans l’épisode 1 de la saison 4, la Super possède des capacités de régénération modérées. Il est également intéressant de noter que sa régression ne la rend pas non plus totalement absente, mais la cantonne à un comportement plus “normal” : il est donc tout à fait possible qu’au moment où The Deep la croise, sa tête ait déjà entamé le processus de guérison.

Un tel acte serait donc le moyen le plus adapté pour une personne comme Sage pour espérer se détendre et “déconnecter” littéralement son cerveau, le temps d’un moment de repos.

