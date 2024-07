The Boys Saison 4 : Explication du nouveau pouvoir de Butcher

La saison 4 de The Boys s’est achevée dans un épisode 8 violent et surprenant : comment expliquer l’évolution de Butcher et ses nouveaux pouvoirs ? Est-il désormais un Super à part entière ?

Le plan des Boys pour contrer Homelander a clairement fini en eau de boudin – et on ne parle pas que de celui de Vas, qui s’est chargé de capturer la Crème à sa façon dans les toilettes d’un aéroport. Si on oublie la prise de pouvoir d’Homelander grâce au plan de Sister Sage dans le final de la saison 4, il y a un autre problème de taille auquel nos héros vont devoir faire face : le pétage de plombs de Butcher, qui a fini par devenir ce qu’il avait jusqu’ici l’habitude de combattre.

Mais l’ancien leader des Boys est-il vraiment devenu un Super à part entière ? S’il réussit à faire jaillir des tentacules de son torse pour déchirer des politiciennes corrompues en une fraction de secondes, son pouvoir reste plutôt obscur. De ses origines à ses limites, on vous dit tout sur la capacité de Butcher dans la fin de la saison 4 de The Boys.

Le pouvoir de Butcher repose sur une mutation de ses cellules cancéreuses, initialement formées après une surutilisation du V-24. Désormais, le personnage peut générer des tentacules surpuissant et semble profiter de la même résistance physique que les autres Supers.

Dans la saison 3 de The Boys, Butcher mettait la main sur un dérivé du Composé V, le V-24, qui se distingue de la version d’origine par sa couleur verte. Il se découvre des pouvoirs en l’utilisant, et décide d’en profiter pour essayer de détruire Homelander. Malheureusement, il apprend un peu tard que le V-24 a pour effet de causer des cancers à ceux qui en abusent. Mais Butcher est une tête brûlée et sa haine des Supers l’emporte rapidement sur sa santé.

Il en fait les frais dans la saison 4, puisqu’il est malade tout au long des huit épisodes. Souffrant d’une tumeur au cerveau, il va jusqu’à avoir des hallucinations : d’un côté son ex-femme, Becca, qui tente de le raisonner et l’empêcher de mal tourner… et de l’autre côté, Joe Kessler, représentation de la haine et de la pulsion de destruction de Butcher. Ce n’est que dans le dernier épisode que l’ancien leader des Boys cèdera face aux arguments de Joe, et obtiendra le contrôle de ses pouvoirs.

Butcher est-il vraiment devenu un Super dans la saison 4 de The Boys ?

Butcher ayant un super-pouvoir et étant désormais particulièrement résistant physiquement, on peut le considérer comme un Super. Toutefois, certains éléments suggèrent qu’il serait en fait le pantin de ses pouvoirs, et non l’inverse, contrairement aux autres Supers.

amazon mgm studios

Là où les autres humains améliorés par Vought contrôlent plus ou moins leurs pouvoirs, qui ne sont que des particularités physiques, Butcher pourrait bien être en communication avec son cancer. Joe Kessler lui explique par exemple dans l’épisode 6 “J’ai tué Ezekiel pour toi. Je suis en toi. Je suis toi.” Plus tard, il décrira les nouvelles facultés de Butcher en les surnommant “Super Cancer“. Or, ce qui passe ici pour n’être qu’une façon de présenter la folie dans laquelle l’esprit malade de Butcher s’enfonce, pourrait également être pris au premier degré.

Dans l’épisode 5, les spectateurs découvrent plusieurs animaux “infectés” par les effets du même V-24 que Butcher. Or, les résultats des expériences changent d’une espèce à l’autre. Là où le lapin se fait entièrement parasyter, les moutons peuvent quant à eux muter et se comporter comme de véritables serial killers tirés d’un slasher de série B. Dans ce cas, pourquoi le V-24 ne pourrait pas évoluer différemment avec les humains et profiter de leur intelligence pour devenir conscient à son tour ?

Surtout si les cellules cancéreuses ont été boostées au Composé V, comme l’a indiqué Butcher en début de saison 4 : quand le protagoniste explique avoir pris une dose de V normal pour tenter de guérir, il affirme que le seul effet a été d’accentuer les effets de la maladie. Enfin, c’est en acceptant de suivre les idées de Joe que Butcher “guérit” dans le final et obtient ses pouvoirs : l’organisme qui s’est accroché à lui et tente de le séduire pour le contrôler a en effet tout intérêt à le maintenir en vie.

Si ce “Super Cancer” a évolué en s’adaptant au caractère explosif de Butcher, le reste du casting n’a plus qu’à croiser très fort les doigts pour espérer qu’il ne l’emporte pas sur la raison de l’ennemi numéro 1 de Homelander. Mais parti comme il est, l’ancien leader est tout désigné pour être le nouveau grand vilain de la saison 5 de The Boys.