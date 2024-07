Qui est Webweaver dans The Boys ? Présentation de la parodie de Spider-Man

Dans l’épisode 6 de la saison 4 de The Boys, Hughie se retrouve dans une situation sordide alors qu’il a endossé le costume d’un tout nouveau super-héros, à savoir Webweaver, une sorte de parodie de Spider-Man à la sauce The Boys.

Nous avons déjà eu un premier aperçu du personnage dans l’Épisode 4, intitulé « La sagesse des âges », et dans lequel Butcher révèle à La Crème que l’argent du pot-de-vin dont il avait besoin pour obtenir des informations sur Firecracker est allé « directement dans la toile puante de Webweaver ».

Étant donné que The Boys adore parodier les super-héros bien propres sur eux de l’univers Marvel et DC, il est tout à fait normal que la franchise ait essayé de créer sa propre version dérangée du célèbre Tisseur de toile.

Homelander (ou Le Protecteur en VF) est l’équivalent d’un Superman maléfique, Tek Knight (ou Tek Paladin) est une sorte de Batman pervers, et il y a maintenant Webweaver, le héros peu amical du quartier. Avertissement : cet article contient des spoilers sur l’épisode 6 de la saison 4 de The Boys !

Sommaire

Qui est Webweaver ?

Introduit dans l’épisode 6 de la saison 4 de The Boys, Webweaver est un Super de chez Vought accroc aux drogues, et qui est connu entre autres pour sa sexualité pour le moins débridée. Le personnage est interprété par Dan Mousseau.

Amazon MGM Studio

Webweaver a une certaine réputation de loser et il a succombé à la toxicomanie à un moment de sa vie. Après un séjour au Global Wellness Center du conglomérat, comme révélé dans l’épisode 1, il a rechuté et vit maintenant dans un appartement délabré à New York.

Il a un solide réseau de contacts au sein de Vought et, en conséquence, il connaît beaucoup de leurs activités. Mais il est incroyablement facile à soudoyer en échange d’une dose, ce qui en fait l’informateur le plus “fidèle” de Butcher et La Crème.

Oh, il propose aussi des faveurs sexuelles en échange d’une dose, bien qu’il n’ait pas beaucoup de preneurs. En parlant de cela, Webweaver a des tendances sexuelles assez… atypiques (nous en resterons là, afin de ne pas spoiler l’épisode 6).

En termes d’apparence, le personnage a des cheveux bruns ébouriffés et une barbe. Son costume est une pièce noire et jaune écailleuse (et plutôt malodorante apparemment), avec un masque où sont représentés des crocs d’araignée.

Webweaver existe également dans les comics The Boys, bien que son personnage soit un peu plus insaisissable. Connu comme « rusé et réservé », il est appelé le « thwipster » en VO. Son identité réelle est mystérieuse car il n’a jamais fait partie d’une équipe de super-héros.

Bien qu’il ait toujours les mêmes crocs et lunettes dans les bandes dessinées, son costume est rouge et bleu, tout comme celui du Spider-Man de Marvel (plus de détails à ce sujet ci-dessous).

Pouvoirs et origines de Webweaver

Après avoir reçu du Composé V dans son enfance, Webweaver a développé une ouïe surhumaine et la capacité de générer des toiles organiques.

Étant donné que la plupart des Supers qui ont reçu le Composé V de leurs parents finissent par avoir une force et une endurance surhumaine ainsi que des capacités régénératrices accrues, il est raisonnable de penser qu’il en est de même pour Webweaver.

Dynamite Entertainment

Son homologue des comics a également reçu du Composé V et, en plus de ses capacités de tissage de toiles, il est dit qu’il a les capacités physiques proportionnelles d’une araignée.

Cela pourrait aussi être le cas pour Webweaver dans The Boys. Cependant, il est manifestement affaibli par les drogues et autres substances qu’il prend régulièrement.

Différences entre le Webweaver des comics et celui de la série The Boys

Dans les comics, Webweaver est le premier Super à être abattu par Butcher et Greg Mallory. Il tire également des toiles par ses poignets.

Leur capture du Super Spidey est dite avoir si bien réussi que cela a convaincu la CIA de financer les Boys, étant par conséquent une étape décisive dans la création du groupe.

Amazon MGM Studio

Ceci est assez différent de la version télévisée de The Boys. Le groupe existe depuis un certain temps et, comme dit précédemment, Webweaver est simplement un informateur utile, bien que répugnant.

Mais le plus grand changement pour le Super concerne probablement l’emplacement de sa filière [i.e : l’appendice permettant aux araignées de fabriquer et tisser leur toile), qui se situe juste en bas de son dos dans la série, au lieu d’être sur ses poignets comme dans les comics.

Cela conduit à une rencontre plutôt sordide avec La Crème. Quand il va pour lui administrer du Rohypnol directement dans son rectum, il rate initialement sa cible, l’enfonçant dans sa glande à filière (alias le mauvais trou).

La Crème en paie le prix, recevant un jet de toile qui vient délicatement lui éclabousser la joue.

Est-il censé être le Spider-Man de The Boys ?

Il semble que ni l’écrivain des comics Garth Ennis et l’illustrateur Darick Robertson, ni le créateur de la série Eric Kripke n’aient confirmé que Webweaver est la version The Boys de Spider-Man. Cependant, beaucoup le considèrent comme tel.

Marvel Studios

Premièrement, il y a des similitudes entre leurs apparences et leurs pouvoirs, les deux pouvant tisser des toiles, d’autant que l’on peut retrouver certaines similarités dans leurs costumes (notamment dans celui des comics). De plus, le comics The Boys a même sa propre version de l’oncle Ben de Peter Parker.

Comme indiqué sur la page du fandom de The Boys, « Étant donné que son nom est ‘Webweaver’, qu’il est appelé le ‘thwipster’ et qu’il a un oncle similaire à l’oncle Ben, il était évident que le personnage est une parodie de Spider-Man. »

L’épisode 6 de la saison 4 a également fait un autre clin d’œil à Spider-Man, en faisant cette fois-ci une référence à la dernière itération du MCU. En effet, on apprend que le safeword convenu par Webweaver et Tek Knight est “Zendaya”, qui incarne MJ dans les derniers films Spider-Man et la compagne du super-héros (mais aussi de son interprète Tom Holland dans la vraie vie).

Les épisodes 1 à 6 de la saison 4 de The Boys sont dès à présent disponible sur Prime Video. Et pour être sûr de ne pas manquer le prochain, consultez notre calendrier de sortie de la saison 4. Découvrez également si Kimiko meurt dans The Boys, ou encore qui est Joe Kessler.

