Le final de la saison 4 de la série Prime Video est sorti : y a-t-il une scène post-générique pour préparer à la saison 5 de The Boys ?

Les élections présidentielles sont terminées dans The Boys, et le résultat n’est pas au goût de tout le monde. Si les Supers exultent de joie et ont déjà commencé le grand ménage de printemps dans la population des États-Unis, d’autres préfèrent prendre la fuite… mais se font malgré tout rattraper.

Le final de la saison 4 est progressivement monté en intensité, avant d’aboutir à la révélation du vrai plan de Sister Sage et la victoire d’Homelander sur les Boys. Ces derniers ont bien tenté de battre en retraite, avant d’échouer. Mais l’épisode 8 se finit-il réellement sur la capture des héros, ou y a-t-il une scène bonus avant que le reste des crédits ne défile ?

Y a-t-il une scène post-générique dans le final de la saison 4 de The Boys ?

Oui, il y a bien une scène de milieu de générique dans l’épisode 8 de la saison 4 de The Boys : elle montre Homelander alors qu’il découvre Soldier Boy dans un caisson de stase de la CIA.

Le nouveau président des États-Unis, Calhoun, dévoile à Homelander un des secrets de la CIA en l’emmenant dans un bunker secret. Le Protecteur tombe alors sur Soldier Boy (ou Petit Soldat), endormi dans un caisson de stase. L’ancien Super s’est retrouvé là suite aux événements de la saison 3, après avoir tenté de faire sauter la tour Vought.

Les Boys avaient sauvé le Petit Soldat des griffes d’un groupe russe, dans l’espoir de l’opposer à Homelander. Malheureusement, le Super avait perdu la raison après avoir subi de nombreuses expérimentations et s’est avéré complètement incontrôlable. Après avoir échoué à tuer le Protecteur – qu’on découvrait justement être le fils de Soldier Boy –, la parodie de Captain America s’est retrouvée à nouveau enfermée par Grace Mallory et la CIA.

Le fait que Homelander retrouve son père n’augure rien de bon pour la suite : si des différends les ont mis en conflit, notamment à cause de Ryan, la situation a changé depuis. L’adolescent a pris la fuite et n’est plus dans le camp du leader des Sept, tandis que l’accession à la présidence par le sénateur Calhoun, marionnette de Vought, ouvre la voie à “une nouvelle ère pour les Supers“.

La saison 4 de The Boys étant néanmoins terminée, il faudra attendre la saison 5, déjà confirmée par Prime Video, pour revoir Soldier Boy.