The Boys Saison 4 : Le calendrier de sortie des épisodes

Les Boys reviennent dans une quatrième saison sur Prime Video : pour ne rien rater de la série, voici le calendrier de sortie des épisodes.

La lutte contre la super-criminalité ne s’arrête jamais : Vought s’est trouvé de nouveaux héros bien barrés pour continuer de briller sous les projecteurs, le Protecteur a réussi à s’attirer les bonnes grâces de son fils Ryan et une Super, Victoria Neuman, se rapproche toujours plus de la présidence alors que les élections ont démarré.

Du côté des Boys, rien ne va plus depuis que Billy Butcher (le Charcutier) s’est injecté du V24 pour combattre ses ennemis. Comment Hughie, Marvin (la Crème), Kimiko et Frenchie (ou le Français) vont-ils gérer la crise qui se profile à l’horizon ? Ryan va-t-il mal tourner et devenir le pire Super au monde ? Homelander va-t-il enfin être vaincu ? Pour ne rien rater des prochains épisodes, voici le calendrier de sortie de la saison 4 de The Boys.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Quand sort le prochain épisode de la saison 4 de The Boys ?

Les trois premiers épisodes de la saison 4 de The Boys sortiront simultanément le 13 juin 2024 sur Prime Video.

La suite sera disponible à un rythme hebdomadaire, à raison d’un épisode par semaine. En tout, cette nouvelle saison comptera huit épisodes : le final sera donc diffusé le 18 juillet 2024. Pour ce qui est de l’heure de sortie, Prime Video l’a déjà affichée sur sa plateforme de streaming : rendez-vous à 9h du matin en France !

Retrouvez ci-dessous le calendrier de sortie détaillé des épisodes de la saison 4 de The Boys :

Épisode 1 : 13 juin 2024

Épisode 2 : 13 juin 2024

Épisode 3 : 13 juin 2024

Épisode 4 : 20 juin 2024

Épisode 5 : 27 juin 2024

Épisode 6 : 4 juillet 2024

Épisode 7 : 11 juillet 2024

Épisode 8 : 18 juillet 2024

Prime Video présente la saison 4 de The Boys avec ce résumé : “Le monde est au bord du gouffre. Victoria Neuman est plus proche que jamais du Bureau Ovale et sous la coupe du Protecteur, de plus en plus puissant. Le Charcutier, à qui il ne reste que quelques mois, a perdu le fils de Becca et son rôle de leader. Les membres de l’équipe ne supportent plus ses mensonges. Mais ils doivent à tout prix s’unir pour sauver le monde avant qu’il ne soit trop tard.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et si The Boys ne vous suffit pas, vous pouvez également aller voir la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.