The Boys Saison 4 : le showrunner prié de ne plus faire un type de scènes en particulier

The Boys compte parmi les séries les plus provocatrices, mais les créateurs n’ont pas une liberté totale sur les scènes qu’ils peuvent montrer.

Se voulant une satire crue et décomplexée des histoires de super-héros à la Marvel et DC, The Boys s’est permis de nombreuses scènes particulièrement choquantes depuis sa saison 1 en 2019. Et la saison 4 sortie en juin 2024 ne déroge pas à la règle, allant jusqu’à rendre un hommage vibrant – et suintant – au film Human Centipede.

Si certaines scènes ont droit à de la censure dans quelques pays, la série ne se gêne pas pour continuer pour autant à choquer ses spectateurs. Que ce soit en les dégoûtant avec une séquence sur Sister Sage ou en tuant à tour de bras Kimiko, tout est bon pour faire grimacer le public.

Pourtant, le créateur Eric Kripke a avoué dans une interview d’UNILAD qu’un type de scènes en particulier passait mal, au point qu’Amazon ait demandé une certaine retenue les concernant : les moments d’amour entre l’Homme-Poisson (ou The Deep) et ses compagnons marins, qui n’ont rien d’humain. Et plus précisément ses relations avec une pieuvre rencontrée durant l’Herogasm de la saison 3.

En effet, si les pratiques sexuelles débridées des Supers sont plus ou moins acceptées, celles de The Deep passent beaucoup moins auprès des membres les plus puritains du public américain qui se seraient perdus sur la production Amazon. Prime Video s’est donc retrouvé obligé de demander exceptionnellement à son showrunner de lever le pied sur l’intimité entre le Super et son âme sœur à huit membres.

“Ils ont très gentiment demandé que cette saison ne comporte plus autant de scènes de sexe avec des poulpes“, a ainsi expliqué Eric Kripke. “Parce qu’apparemment, vous savez, il y a certaines règles à respecter à propos des animaux dans la FCC (Commission fédérale des communications aux États-Unis, ndlr).”

The Boys jouit heureusement de son statut de satire, et même en se calmant sur les scènes intimes, la pieuvre a obtenu un rôle bien plus conséquent avec la saison 4. Nommée Ambrosius, l’amante de The Deep a même le privilège d’être doublée par une actrice de renom, Tilda Swinton.

Et pour le reste de la série, le showrunner reconnaît avoir une liberté presque totale, s’amusant de pouvoir même troller directement le diffuseur : “Ils ont été vraiment incroyables. Vous savez, même quand on attaque Amazon, ils se montrent très ouverts.“

Pour ne rien rater du reste de la saison 4 de The Boys, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.