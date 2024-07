Le final de la saison 4 de The Boys va “changer le monde à jamais”

Nous sommes à moins d’une semaine du final de la saison 4 de The Boys, et selon le showrunner Eric Kripke, cela va « changer le monde à jamais ».

La saison 4 de The Boys prépare la fin de la série : Butcher essaie d’obtenir une nouvelle dose du fameux virus tueur de Supers, tandis que Homelander (ou Le Protecteur en VF) et Victoria Neuman complotent pour prendre le contrôle de la Maison Blanche.

Dans l’épisode 7 de la saison 4, la situation semble s’être assombrie pour tout le monde. Hughie a de nouveau été agressé sexuellement, cette fois-ci sans s’en rendre compte, car la Polymorphe a pris l’apparence d’Annie et a enfermé la véritable Starlight (ou Stella). Pendant ce temps, Ryan s’est rebellé contre son père, et Homelander a renvoyé Sister Sage.

On ne sait pas exactement ce qui va se passer dans le final de la saison 4. Cependant, dans une interview de juin avec ComicBook, Kripke avait laissé entendre que la saison 4 pourrait influencer les événements de la saison 2 de Gen V.

Amazon MGM Studio

« Il y a une sorte de changement sismique à la fin de la saison 4 ; rien dans le monde ne sera plus pareil. Cela affectera inévitablement le monde autour de l’université de Godolkin, mais aussi cette évolution de la façon dont les super-héros se perçoivent vraiment », a-t-il déclaré.

Jusqu’à présent, la série principale ne nous a pas donné plus de détails sur Marie, Andre, Jordan et Emma de Gen V, le spin-off de The Boys. Nous avons revu Cate et Sam, bien que brièvement, qui sont apparus pour tuer Cameron Coleman plus tôt dans la saison 4.

Cependant, ne vous attendez pas à obtenir ces réponses dans le prochain final. « J’aime l’idée qu’il y ait des brins d’histoires et des easter eggs qui apparaissent çà et là, mais une équipe complète – non », a déclaré Kripke à Variety, estimant que leurs intrigues principales devraient se dérouler séparément.

« Je vis dans la peur totale de cette notion selon laquelle vous devez regarder les deux pour comprendre l’autre… Je ne donne pas de devoirs au public. »

Et pour être sûr de ne pas manquer le final de la saison 4 de The Boys, consultez notre calendrier de sortie des épisodes la saison 4. Découvrez également pourquoi les fans sont perplexes suite à la mort de ce personnage dans l’épisode 7, ou encore quelle est cette phrase qui pourrait bien teaser le bébé de Butcher et Queen Maeve.

