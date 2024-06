La série The Boys censurée à cause de cette scène explicite de la saison 4

Ce n’était qu’une question de temps avant que cela n’arrive, et on y est. La scène la plus explicite de la saison 4 de The Boys a été censurée, une première pour la série Prime Video, et cela n’a pas été bien accueilli par les spectateurs.

Jusqu’à présent, la série de super-héros de Prime Video n’était pas du tout avare en matière de violence sanglante et de scènes sexuellement explicites, et la saison 4 ne fait pas clairement exception à la règle.

Rien qu’avec les trois premiers épisodes de la nouvelle saison, nous avons eu droit à une photo en gros plan d’un anus (qui n’est pas vraiment celui de Butcher, pour info), une blague aussi discrète que salace avec Starlight, sans oublier bien évidemment l’hommage particulier rendu au film The Human Centipede.

Et justement, c’est cette dernière scène, survenue dans l’épisode 2, qui n’est visiblement pas passée dans un certain pays. Pour rappel, on peut y voir six versions de Splinter, un Super ayant le pouvoir de se dupliquer en plusieurs versions de lui-même, alignées à la manière de The Human Centipede et se donnant du plaisir mutuellement tandis que la première se masturbe devant une image de Firecracker.

Et alors que Prime Video a partagé une blague audacieuse sur l’interprète de Splinter, à savoir l’acteur Rob Benedict, pour les spectateurs du monde entier, les fans en Inde ne pourront pas en profiter, car la scène a été censurée.

Si vous regardez la nouvelle saison de The Boys en Inde, au lieu de voir une rangée de Splinters, vous ne verrez que le premier.

Une capture d’écran a été partagée par un utilisateur de X/Twitter, qui a demandé : “Prime Video India a-t-il édité la scène la plus emblématique de The Boys ???”

Mais ce n’est pas le seul moment que le conseil de censure indien a jugé trop explicite, car l’image de l’anus “de Butcher” a également été supprimée dans le pays.

La nouvelle n’a pas été bien reçue par les fans, avec l’un d’entre eux écrivant sur X/Twitter : “Vous allez littéralement manquer la moitié des scènes les plus folles, horribles, effroyables et hallucinantes si vous regardez The Boys sur Amazon Prime en Inde. Et puis quand vous les trouvez dans votre fil Twitter, vous vous dites : ‘Quand est-ce que ça s’est passé ?'”

Un autre a également déclaré ceci : “Hey Prime Video India, bébé, tu es là ? Super. Peut-on discuter de la censure aléatoire des scènes de The Boys en Inde ? Dans la saison 4 épisode 1, Butcher envoie une photo d’un (ou de son?) anus pour embêter quelqu’un (typique de Butcher), qui a été floutée.”

Il continue ainsi : “Et dans ce qui aurait dû être la scène de sexe outrancière de The Human Centipede de l’épisode 2, ils ont réussi à supprimer par CGI tous les autres sauf un. Mais dans la scène suivante, ils n’ont aucun problème à nous montrer dix hommes nus avec leurs sexes à l’air dans une longue scène d’action ?”

L’internaute termine alors de la façon suivante : “Et ce ne sont que celles que nous connaissons, Dieu sait quelles autres scènes glorieusement dégoûtantes à la manière de The Boys ont été supprimées. Prime Video India veuillez vous ressaisir parce qu’en ce moment, vous plaidez en faveur du piratage”

Vous pouvez découvrir quand les nouveaux épisodes arrivent avec notre calendrier de sortie de la saison 4 de The Boys. Vous pouvez également vous rafraîchir la mémoire en consultant notre résumé des saisons précédentes, ou encore en (re)découvrant pourquoi Homelander est obsédé par le lait.

