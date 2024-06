Soldier Boy va-t-il revenir dans la saison 4 de The Boys ?

La saison 4 de The Boys a déjà mené un certain nombre d’intrigues de la saison 3 à leur apogée, mais les fans se demandent toujours s’ils assisteront au retour épique de Soldier Boy.

Soldier Boy, joué par Jensen Ackles, ancien de Supernatural, a un sacré CV dans la série The Boys : en plus d’être le premier leader de super-héros chez Vought avec le groupe des Payback, il est aussi le père biologique d’Homelander. Il va de soi qu’en tant que Super, le personnage se devait aussi d’avoir un tempérament violent et moralement corrompu, ce qui lui a valu d’être enfermé dans un laboratoire russe durant des décennies.

Son arrivée dans la série a beaucoup plu aux spectateurs, alors que le créateur Eric Kripke s’amusait à reprendre le mythe du Captain America relancé par Marvel dans son MCU. Mais la saison 3 a mis un terme à ses agissements dans The Boys, et malgré un caméo bien barré dans le spin-off Gen V, le Super n’est toujours pas revenu. Peut-on s’attendre à un retour dans la saison 4 ?

Soldier Boy va-t-il revenir dans The Boys ?

À ce stade, rien ne dit si Soldier Boy reviendra, mais l’hypothèse d’un retour est tout à fait probable.

sony / amazon prime video

Le créateur et showrunner de The Boys, Eric Kripke, s’est en effet amusé à teaser une éventuelle réapparition du papa d’Homelander lors d’une interview d’Entertainment Weekly en 2022.

“L’adage de la télévision veut qu’on ne tue jamais personne à moins d’y être absolument contraint. Ne fermez jamais une porte, ouvrez plutôt une fenêtre. Nous devrons tous attendre de voir, mais je ne peux pas imaginer que la série se termine sans que Soldier Boy fasse une autre apparition.“

Pour l’instant, cependant, il ne semble pas que Soldier Boy soit de retour pour la saison 4 de The Boys : contrairement aux personnages de Gen V qui apparaissent dans la promo de ce nouveau chapitre de la série, rien n’a permis de deviner l’actuel statut du Super.

Qu’est-il arrivé à Soldier Boy à la fin de la saison 3 de The Boys ?

Sauvé des russes par l’équipe des Boys, on découvrait dans la saison 3 que Soldier Boy avait subi de nombreuses expérimentations. Il était alors capable de supprimer le Composé V de l’organisme d’autres Supers.

amazon prime video

Y voyant un intérêt certain pour l’éradication des héros de Vought et plus particulièrement d’Homelander, Butcher et compagnie se sont débrouillés pour former une alliance avec le Petit Soldat. Mais ce dernier déraille une fois dans la tour de la multinationale, et tente de tuer tout le monde en se faisant exploser.

Queen Maeve se sacrifie alors et l’entraîne avec elle dans sa chute, sauvant la tour et ses occupants. La Super en profite pour se faire passer pour morte et disparaître de la circulation. Quant à Soldier Boy, il a lui aussi survécu : il est finalement emmené par la CIA, qui l’emprisonnera de la même manière que les russes, en le mettant en stase.

Rien ne permet de savoir pour le moment si Soldier Boy reviendra dans la saison 4. Mais la saison 5 de The Boys étant aussi la dernière, et à en croire les propos du showrunner, on peut aisément s’attendre à une réapparition très prochainement.