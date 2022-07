L’HyperMotion 2 de FIFA 23 change la donne : coups de pieds arrêtés, tirs, dribbles…

Cyril Pomathiod . Dernière mise à jour: 27 juil. 2022

FIFA 23 s’apprête à révolutionner son gameplay grâce à la technologie HyperMotion 2. Voici tous les changements majeurs.

FIFA 23 prépare sa sortie mondiale le 30 septembre, et les fans du ballon rond sont comme toujours impatients de découvrir la nouvelle itération de la licence mythique.

De nombreuses améliorations sont attendues, à l’image du crossplay qui permettra enfin à des joueurs de s’affronter malgré des consoles différentes. Le cross platform s’étendra même jusqu’au marché des transferts.

Néanmoins, ce sont bien les changements concernant le gameplay qui sont le plus attendus. De ce côté, il est indispensable de se pencher sur la technologie qui pourrait tout changer : HyperMotion 2.

L’HyperMotion 2 dans FIFA 23

L’HyperMotion 2 de FIFA 23 reprend les bases de la technologie du jeu de l’année dernière, avec l’objectif de rendre l’incontournable simulation de foot plus authentique que jamais sur les consoles de nouvelle génération.

Cette fois-ci, les développeurs ont pu récupérer deux fois plus de données que dans FIFA 22. Ils ont en effet utilisé tout un panel d’informations capturées sur 71 joueurs différents au fil de deux matches à l’Estadio La Romareda, à Zaragoza.

En résultent plus de 6000 nouvelles animations pour FIFA 23, incluant les tirs, les dribbles, les passes et bien plus encore. Pour la première fois, certaines animations seront même réservées aux matchs féminins. On peut notamment noter l’ajout de styles de courses calqués sur les plus grands noms du foot féminin.

Néanmoins, nous sommes en droit de nous demander quelle réalité se cache derrière cette avalanche de chiffres élogieux. À quoi ressemblera le gameplay de FIFA 23, et quelles seront les différences entres les consoles ?

Fonctionnalités de gameplay multi-gen

Tirs

Le tir a droit à une refonte globale dans FIFA 23, avec la ferme intention de rendre chaque frappe différente des autres. Les joueurs auront un plus grand panel d’options à leur disposition, comme la possibilité de tenter une volée suivie d’un rebond pour nettoyer la lucarne.

FIFA 23 introduit également une toute nouvelle mécanique baptisée Power Shots. En maintenant L1/LB et R1/RB pendant un tir, les joueurs peuvent déclencher des frappes surpuissantes pouvant donner lieu à des buts épiques.

Pour compenser la puissance de cette fonctionnalité, le joueur sera livré à lui-même. Lors d’un Power Shot, toute assistance de tir sera désactivée. De plus, ce type de frappe a une animation plus lente que les tirs classiques.

Coups de pieds arrêtés

EA SPORTS Les coups de pieds arrêtés ont droit à une refonte complète sur FIFA 23

Les coups de pieds arrêtés ont été complètement redesignés dans FIFA 23, donnant aux joueurs encore plus de liberté et de possibilités. Au lieu de l’habituel réticule de FIFA 22, les corners et les coups francs affichent désormais une ligne de trajectoire indiquant le chemin que prendra la balle sur les premiers mètres.

Avec le stick droit, le tireur pourra choisir où son joueur frappe le ballon. Un coup de stick vers le bas, et vous aurez droit à une jolie balle flottante. Un coup vers la droite et votre joueur enroulera le ballon.

Un détail pour certains mais un élément capital pour d’autres : le joueur défenseur pourra ordonner à un équipier de se coucher derrière le mur. Finis les coups de traître !

Pour les penalties, tout sera désormais une question de timing. Un cercle se resserrera autour de votre ballon, et vous devrez frapper au moment opportun pour profiter d’une précision accrue. Tirez quand le cercle est large, et votre balle risque de voler lamentablement jusqu’aux tribunes.

La vitesse à laquelle le cercle se contracte dépendra de nombreux facteurs. Un tireur talentueux s’élançant à la 10ème minute de jeu aura droit à un cercle bien plus lent que le joueur lambda sous pressions lors d’une séance de tirs au buts décisive.

Gestes techniques

Si vous aimez ajouter un peu de style à vos prestations, FIFA 23 ne vous a pas oublié et propose de nouvelles options pour ne faire qu’une bouchée des défenseurs adverses. Pour la première fois, le jeu proposera notamment des gestes techniques du pied gauche.

Avec Kylian Mbappé sur la jaquette, il semblait aussi indispensable de rendre honneur à l’une des spécialités du prodige français. Dans FIFA 23, les feintes de frappes seront plus décisives que jamais, et pourront être enchaînées avec un accélération éclaire pour mettre le défenseur ou le gardien adverse dans le vent.

Une autre addition remarquable est le Super Flick. En maintenant le stick droit dans une direction lors de la course, vous pourrez lobber ou même effectuer un grand pont pour passer un défenseur avec style.

Défense

Du côté défenseur, le mot d’ordre est l’agressivité. Un bon défenseur central pourra efficacement se jeter dans des tacles spectaculaires, et reprendre le contrôle du ballon pur lancer la contre attaque.

Une autre fonctionnalité grandement améliorée est le tacle par derrière. Les joueurs les plus talentueux sauront quand glisser la pate d’un attaquant qui les a dépassé pour récupérer le ballon sans briser la moindre cheville.

Fonctionnalités HyperMotion 2 next-gen

AcceleRATE

La vitesse a toujours été un élément clé de FIFA, et une stat cruciale pour les joueurs. Afin de rendre le jeu toujours plus réaliste et varié, EA réinvente la vitesse en donnant à chaque joueur un profil distinct :

Explosif – Capable d’accélérations fulgurantes

Capable d’accélérations fulgurantes Long – Prend du temps à accélérer mais dispose d’une grande vitesse de pointe

Prend du temps à accélérer mais dispose d’une grande vitesse de pointe Contrôlé – Un juste milieu entre les deux autres styles

Le type d’accélération d’un joueur pourra drastiquement changer son efficacité sur le terrain, et pourrait largemment influer sur l’efficacité dans une situation donnée.

Dribbles

EA SPORTS Les dribbles seront plus précis que jamais sur FIFA 23

FIFA 23 a mis un point d’honneur à ce que le système de dribbles soit plus réactif et récompense mieux la technicité des joueurs.

Balle au pied, les joueurs semblent mieux ancrés au sol que dans FIFA 23. De ce fait, ils sont plus faciles à contrôler et son capables de changer de direction avec plus d’aisance.

Gardiens de but

Souvent décriés dans FIFA 22, les gardiens de FIFA 23 ont été revus afin de ne pas être tout puissants dans certaines situations, notamment les centres.

Si les gardiens pouvaient jusqu’alors effectuer des sorties fulgurantes lors des centres, captant la balle en ignorant quasiment tout sur leur passage, ils seront désormais bien plus conscients de leur environnement.

Lors d’un centre, le gardien comme l’attaquant se jetant sur la balle prendront en compte le positionnement et les déplacement de l’autre.

Enfin, les gardiens n’auront plus droit à une vision d’aigle ! Ces derniers pourront avoir le champ de vision gêné par un défenseur, affectant ainsi leur performance. Dans certains cas, un gardien pourra même réagir en retard lors d’une frappe si des joueurs lui cachent la vue.

Plus d’actualités FIFA 23 :

