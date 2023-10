Comment contrôler le sprint dans EA FC 24

EA FC 24 a introduit un nouveau mécanisme qui permet de facilement semer les défenseurs. Voici tout ce que vous devez savoir sur le sprint contrôlé.

La vitesse est une statistique qui distingue les cartes entre elles dans Ultimate Team. Que ce soit un défenseur central rapide, un ailier ou un attaquant, les membres de la communauté sont attirés par les joueurs capables de surpasser facilement leurs adversaires.

De plus, FIFA 23 a facilité plus que jamais la création d’espace avec l’introduction de AcceleRATE. Ce nouveau système classe les joueurs en catégories basées sur une combinaison de leur accélération, leur taille, leur agilité et leur force. Les joueurs de grande taille démarrent lentement, mais gagnent en vitesse sur de longues distances, tandis que les joueurs explosifs ont un premier pas rapide.

Cette couche supplémentaire de personnalité crée de nombreux problèmes pour les défenseurs qui doivent tenir compte de différents types de courses. Et EA FC 24 complique encore plus la vie des défenseurs avec le sprint contrôlé.

Voici tout ce que vous devez savoir sur ce changement dévastateur en matière de vitesse.

Pour exécuter un sprint contrôlé, il suffit aux joueurs de maintenir soit R1 sur PlayStation, soit RB sur Xbox. Comme son nom l’indique, le sprint contrôlé est une version plus lente de la vitesse de course traditionnelle, permettant aux joueurs de conserver plus facilement la possession du ballon.

Le sprint contrôlé est parfait pour les ailiers qui cherchent à créer une ouverture sur le côté ou pour les attaquants qui tentent de garder le ballon sans qu’il ne s’éloigne trop lors d’une échappée. Là où le mécanisme devient vraiment intéressant, c’est lors de l’utilisation des deux types de sprint en tandem.

Si un joueur commence par un sprint contrôlé puis passe à un sprint explosif, il a le potentiel de complètement tromper un défenseur. Cela devient encore plus facile si un joueur dispose des styles de jeu Technique, Rapide ou Foulée rapide.

Technique permet aux joueurs d’atteindre des vitesses plus élevées lors de l’exécution d’un sprint contrôlé et d’effectuer des virages plus larges avec plus de facilité. De leur côté, les joueurs qui ont Rapide atteignent une vitesse plus élevée en dribblant, tandis que Foulée rapide permet aux joueurs d’accélérer plus rapidement lors d’un sprint explosif.

Testez cette technique si vous avez du mal à conserver la possession du ballon dans le camp adverse.

