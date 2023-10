Le célèbre glitch du but au coup d’envoi resurgit sur EA FC 24

Les joueurs d’EA FC 24 ont récemment découvert avec stupeur le retour du célèbre glitch du coup d’envoi de FIFA 23, qui permet de marquer instantanément.

Dans la longue franchise de football d’EA, de nombreuses astuces existent, et beaucoup d’entre elles persistent même après le rebranding de FIFA à EA SPORTS FC.

EA FC 24 a officiellement été lancé le 29 septembre, et alors que les joueurs continuent de découvrir les meilleures tactiques, joueurs et Évolutions du mode Ultimate Team pour dominer en Division Rivals et en Champions, certains ont remarqué le retour du glitch du coup d’envoi.

Ce glitch permet essentiellement aux joueurs d’avoir une occasion franche de but dès le début du match ou après un but encaissé. Ce défaut était déjà présent sur FIFA 23, mais on l’a également vu dans d’autres versions des jeux de football d’EA.

Il fait donc son retour une fois de plus, comme le montre le joueur SAF_Tactician sur X (anciennement Twitter) : “Nouveau FIFA, mêmes mécaniques cassées“, en présentant un extrait du glitch, ainsi que les étapes pour le réaliser.

Dès le coup d’envoi, faites une passe en retrait et appuyez directement sur la touche L1/LB, ce qui va envoyer votre attaquant vers l’avant. Renvoyez le ballon à un milieu de terrain et immédiatement, renvoyez-le au passeur original. Réalisez alors une passe lobée (L1/LB + Triangle/Y) à l’attaquant qui est en course. Si vous le faites correctement, votre attaquant recevra le ballon et se retrouvera en un contre un avec le gardien adverse.

Ça ne marche peut-être pas à chaque fois, comme l’a dit SAF, c’est “moins constant cette année qu’auparavant, la moitié du temps l’attaquant se heurte au milieu adverse”. Cependant, “si mon adversaire n’est pas attentif, il y a de bonnes chances que mon attaquant se retrouve en un contre un avec le gardien”.

Si vous affrontez un joueur qui utilise ce glitch, SAF propose également un moyen de le contrer : “Prenez un défenseur central et tirez le joueur vers l’arrière”. Vous allez devoir anticiper le mouvement de l’attaquant si vous n’êtes pas sûr que l’adversaire va utiliser le glitch du coup d’envoi, car personne ne veut commencer un match avec un but de retard.