Qu’est-ce que FIFA 2K ? Tout ce que l’on sait sur le concurrent d’EA FC

Les rumeurs entourant un nouveau jeu de simulation de football sous licence FIFA développé par 2K Sports se sont intensifiées ces dernières semaines, certaines suggérant même qu’il pourrait être révélé prochainement. Voici donc tout ce que nous savons sur le jeu FIFA 2K.

Selon les rumeurs, 2K Sports, les développeurs derrière des titres populaires tels que NBA 2K24 et WWE 2K24, seraient en train de développer un nouveau jeu de simulation de football basé sur la licence FIFA.

Les spéculations concernant ce potentiel jeu FIFA 2K ont été omniprésentes ces dernières semaines.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et si tout cela s’avère vrai, ce titre pourrait offrir une véritable concurrence au dominant EA FC d’EA Sports.

Alors avec cela en tête, voici tout ce que nous savons à ce jour sur le jeu FIFA 2K qui fait l’objet de tant de rumeurs.

Sommaire

Quand sortira le premier FIFA 2K ?

Bien que FIFA 2K n’ait pas encore été officiellement confirmé, le jeu pourrait sortir cette année selon les rumeurs. Si cela se confirme, il pourrait être intitulé quelque chose comme “FIFA 2K25” et sortir en même temps qu’EA FC 25 pour offrir une concurrence directe.

Toutefois, cela semble hautement improbable, car il faut imaginer que le développement du jeu n’aurait pas commencé avant l’année dernière puisque EA Sports détenait encore la licence FIFA en 2023.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La création d’un jeu de simulation de football à partir de zéro prend beaucoup de temps, car cela nécessite le développement de diverses mécaniques qui doivent fonctionner ensemble de manière fluide. Cela seul rend l’idée d’un jeu FIFA 2K non annoncé prêt à être lancé irréaliste.

FIFA 2K : Tout ce que nous savons

Les premières informations sur un potentiel titre FIFA 2K sont apparues grâce à un post X/Twitter de Mike Straw d’Insider Gaming, qui a déclaré que FIFA et 2K pourraient annoncer un partenariat pour créer un jeu officiel sous licence FIFA à l’avenir. Un post du créateur ‘Chuboi’ sur X, affirmant que certains anciens développeurs de FIFA chez EA sont passés chez 2K, a ajouté de l’huile sur le feu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Depuis, plusieurs rapports ont suivi, y compris des suggestions selon lesquelles le jeu pourrait être lancé près de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Le leaker d’EA FC ‘FUTZone’ a même fait des affirmations sur les fonctionnalités du jeu, telles qu’un monde ouvert dans le mode carrière, semblable à “The City” de NBA 2K24.

Au-delà de toutes les spéculations, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a confirmé qu’un nouveau jeu FIFA est en cours de développement. Lors d’une conférence, il a déclaré : “Nous développons avec de nouveaux partenaires un nouveau jeu qui, évidemment, comme tout ce que nous faisons, sera le meilleur. Alors préparez-vous pour le nouveau jeu e-FIFA.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Son annonce est intervenue au plus fort de ces rumeurs, ce qui n’a fait que renforcer la conviction des fans que 2K a obtenu la licence FIFA. Cependant, la vérité derrière ces rumeurs reste à confirmer.

Équipes et championnats sous licence de FIFA 2K

L’existence de FIFA 2K n’a pas encore été officiellement confirmée, il n’est donc pas possible de fournir une estimation précise des équipes et des championnats que le jeu pourrait inclure. Cependant, il est possible que certains grands championnats européens, y compris la Bundesliga, la Premier League et la LaLiga, ne soient pas dans le jeu, selon les affirmations de ‘ReFifa’ sur X.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le leaker a suggéré que FIFA 2K pourrait perdre la marque officielle de ces championnats importants, car ils ont signé des accords d’exclusivité les liant à EA FC.

Ces affirmations contrastent fortement avec les rapports de ‘FUTZone’ sur X, qui a affirmé que le titre sera “entièrement sous licence” avec plus de 35 championnats et plus de 800 équipes. Si cette information est juste, ces chiffres dépasseraient alors ceux d’EA FC 24.

Et voilà tout ce que nous savons pour le moment sur le jeu FIFA 2K. Prenez cependant toutes ces informations avec des pincettes, car rien n’a été confirmé pour le moment, et nous mettrons à jour cet article dès que plus de détails seront disponibles.

L’article continue après la publicité